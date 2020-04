Sport

Nem tudni még pontosan, mire költi majd Király Gábor az államtól kapott 4,5 milliárd forintot

A Magyar Közlönyben október elején jelent meg, hogy a Kormány 4 milliárd 505 millió 212 ezer 85 forint költségvetési forrás biztosításáról döntött, hogy megvalósuljon a KIRÁLY Sportlétesítmény fejlesztése II. üteme. Az összeget két részletben kapja meg Király Gábor: ebben az évben 426 milliót, jövőre pedig kicsivel több, mint 4 milliárdot.



Az ugytudjuk.hu megérdeklődte a sportolónál, hogy milyen fejlesztésekre tervezik költeni a közpénzt. Azt a választ kapták, hogy jelenleg az előkészítő szakasz zajlik, a fejlesztés részleteiről pedig majd akkor számolnak be a nagyközönségnek, ha lesz miről beszámolni.



Ezt azért nem teljesen értjük, mert ha semmi konkrétum nincs még a beruházással kapcsolatban, akkor Király hogyan kaphatott forintra kiszámolt támogatást. Arról nem is beszélve, hogy közpénzről van szó, aminek felhasználásáról érdemben kellene értesíteni a nyilvánosságot.



Egyébként nem ez az egyetlen, jelenleg is futó foci projekt Szombathelyen: még nem fejezték annak a foci akadémiának az építését, amit Sé és Szombathely között hoznak létre - ott 6 milliárdért fejleszt a ZÁÉV kivitelezőcég.



A Szombathelyi Haladás focicsapata pedig időközben a másodosztályban is a kiesőhelyre került.