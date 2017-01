Már a 3,3 milliárd forintot is meghaladják a madárinfluenza-járvány eddigi közvetlen költségei.

A parlament épülete előtt tiltakozó tömegben a kemalista Köztársasági Néppárt több képviselője, valamint civil szervezet és jogász is ott volt.

Januártól bővült a családi kedvezményre jogosultak köre, módosult az eltartottak körének meghatározása, emelkedett a két eltartott után járó családi kedvezmény, továbbá változtak az igénybevétel szabályai is.

A 62 éves szakember korábban az MLSZ-nél és a kézilabda szövetségnél is dolgozott.

A rendkívüli hideg időjárás miatt a polgárőrök megerősített járőrszolgálatot látnak el, az arra rászorulókat többször is felkeresik ezekben a napokban.

A Baptista Szeretetszolgálat minden szállója, menedékhelye létszámon felül is fogadja az érkezőket, senkit sem utasítanak el.

A hétvégére a folyamatos esőzések miatt újra felerősödtek az áradások Thaiföld déli részén, ami jelentős mértékben érinti a frekventált turisztikai központokat is.

Idétlen idők

Több települést is elvágott a hó a külvilágtól, 120 embert kellett kimenekíteni a falvakból.

Jégzajlás a Dunán Szentendrénél a Szentendrei-szigetről fotózva.

A hétvégén újabb 12 emberéletet követelt a lengyelországi fagyos időjárás, s az utóbbi napokban a hideg ellen védekezve lakástüzekben is többen meghaltak.

Közben még mindig nem sikerült teljesen helyreállítani a közlekedést azokban a dobrudzsai térségekben, ahol pénteken hóvihar tombolt.

Az ötfokozatú skálán hármas szintű a lavinaveszély a nyugat-ausztriai Tirol és Vorarlberg tartományok kétezer méter feletti területein, ezért óvatosságra intik az ott sportolókat.

Vasárnapra virradóra megdőlt az országos napi minimum hőmérsékleti rekord.

Hét hajléktalan és egy beteg nyugdíjas is megfagyott az Olaszországban is rendkívüli hideg időben. Hó alatt van a szicíliai Palermo térsége és befagytak a római Szent Péter tér szökőkútjai is.

A leghidegebbet Csehországban a német határ közelében fekvő Sumava Nemzeti Parkban mérték az éjszaka; mínusz 34,6 Celsius-fokot mutatott a hőmérő.

Aktuális

A 35 éves amerikai tévésztárt tavaly október 3-ra virradó éjjel párizsi luxusrezidenciáján támadták meg fegyveresek, és elraboltak tőle több mint 9 millió euró (hárommilliárd forint) értékű ékszert.

Társai átugrálják a kerítést, neki van egy sokkal jobb ötlete...

Életmód

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára.

Nőnek született, de már három éve hivatalosan férfiként él. A nemváltó műtétet is elhalasztotta, hogy gyereket szülhessen.

Az elkövetkező hetekre különösen durva téli időjárás lesz jellemző. Az extrém hideg az emberek mellett a szabadban tartott gazdasági állatokra és a házi kedvencekre is veszélyt jelenthet.

Tech-tud-tört

Stephen Hawking angol elméleti fizikus, matematikus, korunk egyik legnagyobb elméje, az "asztrofizika popsztárjaként" is emlegetett tudománynépszerűsítő 75 éves.

Az öt és fél tonnás, csaknem hétméteres tengeri emlős a legnagyobb, fogságban levő kardszárnyú delfin volt a világon.

A Razer új prototípusa egészen elképesztő, 11520 x 2160 pixeles képteret kínál.

Nem csupán a klímaváltozással kell megküzdeniük a jegesmedvéknek, az északi sarkvidék ragadozóinak életét erősen mérgező anyagok is veszélyeztetik: a felnőtt állatok számára még biztonságos mérték százszorosa terhelheti szervezetüket.

Szinte lopakodva tart felénk egy ismeretlen repülő tárgy, mely a jelenlegi pályája szerint február 25-én halad el bolygónk mellett.

A NOAA kutatói szerint az óceáni hőmérséklet változását rendszeresen alábecsülik a főbb globális klímamodellek.

Kult

Varga Judit szovjet némafilmhez komponált zeneművét rendhagyó filmkoncerten mutatja be az ausztriai Ensemble Phace január 12-én az Átlátszó Hang Újzenei Fesztiválon a Müpában.

Szombatra virradó éjszaka tragikus hirtelenséggel, 76 éves korában elhunyt Vathy Zsuzsa, József Attila-, Márai Sándor- és Prima díjas író, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) és a Magyar Írószövetség tagja.

A Karinthy Frigyesről fellelhető összes fotót közreadja a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) új képes albumában, amelyet január 23-án mutatnak be Budapesten.

Január közepén az Egyesült Államokba utazik Pintér Béla és társulata: a Titkaink című előadással New Yorkban és Bostonban is bemutatkoznak.

Chilébe utazik a Proton Színház: a Mundruczó Kornél rendezte Frankenstein-terv című előadást január 11. és 17. között a Santiago a Mil fesztiválon játsszák.

A fotóművész tizenhét országban csaknem háromszáz kiállítást rendezett. Expedícióiról több kötete jelent meg, számos díjban és elismerésben részesült.

Ilyet?!

Nem tágítottak fejsérülést szenvedett gazdijuktól a hűséges jószágok.

Mi lenne a világgal a mindennapi, arctalan hőseink nélkül?

A betörő meglehetősen egyedi módon próbálta álcázni magát. Őrült világban élünk.

A legendás énekes három hónappal a halála előtt tudta meg, hogy betegsége gyógyíthatatlan.

Rendszeres levelezésben állt Cyril Dickmannel, a Buckingham-palota köztiszteletben álló akkori főgondnokával.

A japán cég számításai szerint a lépéssel 30 százalékkal fog nőni termelékenységük, és a befektetés a rendszerbe kevesebb mint két év alatt meg fog térülni.

Egyszerre három Nap is látható volt az égbolton - csodálatos felvétel is készült a megdöbbentő jelenségről.

Megszülte első gyermekét az ötvenéves Janet Jackson.

Egyszerűen csak legurult az autó egy turistákat szállító kompról, mely egy szigetre szállította a szilvesztert ünneplő társaságot.

Gyorsított felvétel mutatja be, hogyan lepi el a fojtó füstköd a Kínai Népköztársaság fővárosát.