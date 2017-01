Michelisz Norbert a 2017-es idényben is gyári Hondával versenyez a túraautó-világbajnokságon (WTCC).

A bemutatott és kipróbálható sportágak között a jégkorong, az alpesi sí és gyorskorcsolya mellett szerepel többek között a bob, a jég-korfball, a fakutya, a szánkó, a curling, a kutyaszánhajtás, a kutyafogathajtás és a kutyás terepkerékpározás is.

A The New York Times információit sem a Fehér Ház, sem a Szövetségi Nyomozó Iroda nem kívánta kommentálni.

A madárinfluenza járvány gazdasági hatásainak enyhítésére Magyarország hivatalosan is kéri az Európai Bizottság válságtámogatását.

Nátrán Roland, az Eximbank volt vezérigazgatója, egyben a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) korábbi helyettes államtitkára is gyanúsítottja annak a büntetőeljárásnak, amelyet a pénzintézet ingatlanbérleti szerződése miatt folytat a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI).

Az európai hideghullám sok tragédiát és kárt okozott már, de rengeteg gyönyörű látványosságot is szült.

Tartozás miatt akarta "eltetetni láb alól" a családot. Volt élettársának új barátját is meg akarta öletni.

Tragikus buszbaleset

"Nagyon fáj, és azt mondták beszéljek róla, így leírok emlékképeket."

A pápa "az elhunytakat a mindenható Isten irgalmas szeretetére bízva imádkozik azért, hogy a családtagok és barátok vigasztalást találjanak gyászukban, és erőt tudjanak meríteni az Úr kegyelméből".

A balesetet szenvedett járművet jelenleg Olaszországban vizsgálják, lehet, hogy eredmény talán sosem lesz...

A testület Tarlós István főpolgármester javaslatára napirenden kívüli egyhangú szavazással döntött a felajánlásról.

Az is lehet, hogy sosem derül ki, pontosan miért, hogyan történt a baleset.

Hosszú és nehéz út áll előttük.

"Mi legalább úgy mentünk, hogy tudtuk, van miért menni."

Az egyik túlélő diák elmondta: egy csattanást hallott, aztán kigyulladt a busz. Az volt a szerencséje, hogy szereti a cipőjét.

Péntek éjjel az olaszországi Verona közelében balesetet szenvedett egy magyar fiatalokat szállító busz, tizenhatan meghaltak, huszonhatan megsérültek. A buszon a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulói, volt diákok, tanárok és egyikük családja utazott.

"A legjobb történelemtanár, egy nagyszerű ember! Szerencsés vagyok, hogy a diákod lehettem!"

Magyarországon 3 322 479 személygépkocsi van forgalomban, ebből 1 222 913 személyautónak olyan a környezetvédelmi besorolása, hogy nem közlekedhet szmogriadó esetén.

Már egy ideje figyelték azokat az egykori Jugoszláviából érkezett embereket, akik gyaníthatóan egy szélsőséges iszlám szervezetet próbáltak meg kiépíteni, és abba tagokat toborozni.

Csak kis mértékben javult a budapesti levegő minősége, ugyanakkor még nem teljesültek maradéktalanul a riasztási fokozat megszüntetésének feltételei.

Aktuális

A Magyar Nemzet híre szerint a népszerű tévés és rádiós műsorvezető diplomáciai pályára lép.

Amerikai sajtóértesülések szerint Donald Trump amerikai elnök rendeletet készít elő a CIA titkos külföldi börtöneinek újranyitására. Az erre vonatkozó tervezetet a The New York Times és a The Washington Post közölte szerdán.

Tizennégy év fegyházra ítélt a bíróság egy férfit, aki még 2014-ben megtámadott, kirabolt és szexuálisan zaklatott nőket Budapesten és Dunaharasztiban.

Szívmelengető videó egy kutya boldogságáról.

Új utakat nyitott az amerikai bűnözésben, az 1920-as években az öt legismertebb amerikai közé tartozott, és megkapta az első számú közellenség titulusát is.

Támadnak az idegenek?

Korábban csak egy-egy csapat tesztelt a Hungaroringen: 1989-ben a McLaren, 2001-ben pedig a Toyota töltött ott két napot, még az F1-es beszállása előtt.

Több veszélyeztetett, ritka faj egyede gyülekezik idén télen a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területére eső Duna-szakaszon.

További nyolc embert pedig még mindig keresnek.

A Fővárosi Közgyűlés szerdán a forgalmi engedély felmutatása mellett - szerda délután négy órától - ingyenessé tette a tömegközlekedést azoknak az autósoknak, akik a mostani szmogriadó idején nem használhatják járművüket a kedvezőtlen környezetvédelmi besorolás miatt.

Életmód

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára.

Az Országos Közegészségügyi Központ szaktanácsadója szerint elsősorban azoknak javasolt a védőmaszk hordása a szmogban, akik egészségesek.

Már alá is írta.

Szerencsére megtalálta egy állatvédő.

Tech-tud-tört

Tetszene-e egy olyan telefon, amin az ujjlenyomat-olvasó nem a hátulján van, hanem a képernyő mögé van beépítve, illetve egyáltalán nincs rajta Home gomb?

Kibertámadás érte szombaton a Sundance Filmfesztivál számítógépes rendszerét, de az online jegyvásárlást megbénító hibát rövid idő alatt sikerült elhárítani.

Az eredmények azt mutatják, hogy a proton és az antiproton mágneses momentumai azonosak, eltekintve különböző töltésüktől.

A Northwestern Egyetem kutatói olyan MI-t fejlesztettek, amely emberi szinten el tud végezni egy intelligencia-tesztet. Jöhetnek az emberként gondolkodó gépek?

Mások mellett az Interpol, a Kasabian, Flume, a Billy Talent és Jamie Cullum is fellép az idei 25. Sziget fesztiválon augusztus 9. és 16. között.

A művészi versmondást népszerűsítő, immáron 12 éve elindult fesztivál döntőjét április 9-én rendezik meg a Nemzeti Színházban, a Diákseregszemle június 3-án lesz a Pesti Vigadóban.

A 67. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál Panoráma programjában lesz az európai premierje Török Ferenc 1945 című történelmi filmjének.

Szombaton este mentő vitte el a színpadról a Jászai Mari-díjas színészt.