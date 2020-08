Sport

Befejeződött a Nemzeti Vágta orosházi előfutama

Tizenöt lovas részvételével zajlott az első Orosházi Nemzeti Vágta futama, az egésznapos ingyenes rendezvényre mintegy ötezren látogattak ki - tájékoztatta az MTI-t csütörtökön a főszervező Orosházi Szabadidőpark és Lovassport Egyesület elnöke.



Kulik Ferenc elmondta, a versenyt Varga Mátyás nyerte a romániai Kézdialmásról, második az abonyi Zboray Viktória, harmadik a szilvásváradi Mellár Péter, negyedik pedig Gór Anikó lett Mándokról.



Ők, valamint a Kishuszár Vágta első két helyezettje, az újkígyósi Makovicki Martin és az orosházi Hajdu Fanni, képviselhetik Orosházát az októberi döntőn a Hősök terén. Szabadkártyával Orosháza lovasa jut a fővárosi rendezvényre - tette hozzá.



Az egésznapos rendezvényen kishuszár vágtát, pusztaötös bemutatót, 1800 méteres sprint ügetőversenyt, kombinált hajtást kettes fogatok részére, kettes fogathajtó-, valamint négyes fogatok akadályhajtó versenyét is megrendezték, emellett díjlovas bemutató és póni kettes fogathajtás is volt. A bogárzói lóversenypályán megszervezett versenyeken közel százötven ló vett részt.



A Nemzeti Vágta idei előfutamait országszerte nyolc településen tartják, a Kishuszár Vágtát hét helyszínen rendezik meg. A nyolc elővágta után alakul ki a mezőny, minden helyszínről az első négy helyezett indulhat a budapesti döntőben október 10-11-én a Hősök terén.



Augusztus 21-én Zircen, 29-én Érden, 30-án Hernádkak-Belegrádban, szeptember 12-én Sarkadon, 19-én Hevesen, 26-án pedig Vácdukán rendeznek még előfutamot az augusztus 23-ra áthelyezett gyenesdiási mellett.



A négy határon túli - vajdasági, felvidéki, muravidéki és székelyföldi - elővágta rendezői három-három települést küldhetnek októberben a Hősök terére. A Kishuszár Vágták előfutamairól az első és második helyezettek jutnak a döntőbe, valamint további négyen szabadkártyával kerülhetnek be - közölték korábbi sajtótájékoztatójukon az országos programsorozat szervezői.



Orosháza új helyszín a rendezvény életében.