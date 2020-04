Koronavírus

Szerencsejáték Zrt.: az asztalitenisz lett az új futball

A kínálat változásával a sportfogadók új sportágak felé nyitnak és egyre inkább előtérbe kerül az online térben történő fogadás - derül ki a Szerencsejáték Zrt. szerdai közleményéből.



Ahogy írják, a fogadók körében a legnépszerűbb eseményeknek továbbra is a labdarúgó-mérkőzések bizonyulnak - egy-egy fehérorosz meccset például többen követtek itthon élő streamen, mint a legutóbbi El Clásicót - azonban sportági szinten az asztalitenisz generálja a legnagyobb forgalmat.



A kialakult helyzetben a Szerencsejáték Zrt. sportfogadási szakemberei a fogadási ajánlatot a kereslet helyett a sportesemény kínálathoz igazították, így fordulhat elő, hogy a hazai futballrajongók közül egyre többen követik nyomon a különböző országok asztalitenisz-, jégkorong- és kosárlabda-bajnokságait.



A futball ugyanakkor nem tűnt el a fogadási kínálatból, miután van néhány olyan ország, amely nem állította le a sportéletét, így a korábban Magyarországon nem fogadható nicaraguai, tádzsik és türkmén focibajnokság is felkerült a palettára, valamint a fehérorosz bajnokság is gőzerővel zajlik.



"Az elmúlt hetek legnépszerűbb eseményeinek továbbra is a labdarúgó-mérkőzések bizonyultak, sportági szinten viszont az asztalitenisz generálta a legnagyobb forgalmat. Ennek az oka, hogy a fogadható sportesemények jelentős részét teszik ki az asztalitenisz-mérkőzések, jelen helyzetben nagyságrendileg több eseménnyel szerepel a kínálatban ez a sportág, mint a labdarúgás. Az asztalitenisz kapcsán jellemzően kiemelkedő népszerűséggel bír az élő fogadási lehetőség Tippmixen és Tippmixprón egyaránt. A Szerencsejáték Zrt. ezt a fogadói igényt még inkább kiszolgálva április 15-től kezdve elérhetővé tette, hogy a Tippmixpro és a Tippmix weboldalán, valamint a Tippmix TV-n élő animáción keresztül követhessék a fogadók az asztalitenisz-mérkőzéseket is" - mondta el a Szerencsejáték Zrt. Odds Központjának vezetője.



A közlemény alapján a járvány kezdete rendkívül próbára tette a sportfogadási piacot, az elmúlt két hétben azonban stabilizálódott a helyzet, a fogadók alkalmazkodtak az új berendezkedéshez, a fogadást pedig sokan inkább az online térben bonyolítják le. A Szerencsejáték Zrt. sportfogadási forgalmának 50 százaléka jelenleg az internetes fogadásokból érkezik be.