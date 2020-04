Sport

Cseh László minden idők legjobb nem olimpiai bajnok úszója a szakportál szerint

2020.04.17 19:35 MTI

A honlap kiemeli, hogy a 34 éves magyar klasszis akár a sportág egyik legnagyobbja is lehetett volna akkor, ha minden idők legjobbja, a 23 ötkarikás arannyal rekorder Michael Phelps nem éppen vele egyidőben és ellene versenyez.



Cseh hat olimpia érméből öt alkalommal végzett az amerikai úszó mögött - igaz, egyszer Erik Vendt és Ryan Lochte is megelőzte -, míg 2016-ban Rióban holtversenyben lett vele második 100 méter pillangón a szingapúri Joseph Schooling mögött.



A tizes listán Cseh mögött a német Paul Biedermann végzett, aki még érmet sem nyert olimpián, pedig 200 és 400 méter gyorson is több mint tíz éve tartja a világcsúcsot, valamint világbajnoki címeket is nyert.