Szilveszter-rali - A WRC2 világbajnoka is rajthoz áll a Hungaroringen

Rajthoz áll a hagyományos évbúcsúztató Szilveszter-ralin Kalle Rovanperä, a világbajnokság WRC2-es kategóriájának idei bajnoka, aki ezen a versenyen búcsúzik eddigi csapatától. 2019.12.23 20:30 MTI

Füredi András, a Hungaroringen és környékén december 27. és 29. között már 21. alkalommal sorra kerülő Szilveszter-rali szervezője hétfő reggel, az M1 aktuális csatornán jelentette be a 19 esztendős finn pilóta vendégszereplését.



Rovanperä - aki a vb-n az abszolút 12. helyen zárt az év végén - 2020-ban az idei világbajnok Toyota gyári csapatában folytatja pályafutását a WRC mezőnyében, de Mogyoródon még a 2019-es autójával, egy Skoda Fabia R5-össel indul. Rovanperä édesapja, Harri 2001-ben megnyerte a Svéd-ralit, és 15 alkalommal volt dobogós a rali-vb-n.



A Szilveszter-rali történetében első alkalommal fordul elő, hogy a friss magyar bajnok is indul, sőt Vincze Ferenc ezen a versenyen próbálja majd ki először 2020-as versenyautóját, egy Volkswagen Polo R5-öst. A Korda Racing pilótája már háromszor, 2014-ben, 2016-ban és 2017-ben győzött a Szilveszter-ralin, amelyen a nevezések alapján ezúttal 193 versenyautót láthat majd a közönség a Hungaroringen és környékén.



A belső és külső helyszínekre egyaránt csak belépőjegyek megvásárlásával tudnak eljutni az érdeklődők: elővételben a totaljegy.hu weboldalon 2000 forintért, a verseny ideje alatt, a Hungaroringen található értékesítési pontokon pedig 2500 forintért válthatók jegyek, de 12 éven aluliak számára ingyenes a rendezvény. A szervezők élő rádiós és internetes közvetítéssel, valamint ingyenes parkolási lehetőséggel is szolgálnak a szurkolóknak.



A Szilveszter-rali rendezői december 14-én jelentették be, hogy a viadal jövőre a nemzetközi Alpok-Adria Rali Kupa (AARC) versenysorozat nyolcadik, utolsó állomása lesz, így a mostani rendezvény egyfajta főpróbája a 2020-as AARC-futamnak.