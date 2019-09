Birkózás

Birkózó-vb - Kuramagomedov nyolcaddöntős, Ligeti kikapott

A szabadfogásúak 74 kilogrammos kategóriájában szereplő Kuramagomedov Murad második mérkőzését is megnyerte, így bejutott a legjobb 16 közé, a nehézsúlyú (125 kg) Ligeti Dániel viszont tusvereséget szenvedett, így már csak a vigaszági folyatásban reménykedhet a nur-szultani olimpiai kvalifikációs birkózó-világbajnokságon.



A második meccsét párhuzamosan vívta a két versenyző az A és a C szőnyegen. A két találkozó egyaránt szoros, kemény küzdelmet hozott sokáig, ám míg a dagesztáni származású Kuramagomedov kolumbiai riválisa felé tudott kerekedni, addig a szombathelyi birkózó a második menetben hibázott és veszített.



A 22 éves Kuramagomedovnak az első pillanattól nagy odafigyelésre és komoly erőbedobásra volt szüksége Nestor Tafur Barrios ellen. A dél-amerikai sportoló erőltette az összekapaszkodást, amiből Kuramagomedov nem igazán tudott kibontakozni. Az első menetben a kolumbiai intése - és az azt követő félperces akcióképtelensége - Kuramagomedov 1-0-ás vezetését eredményezte, akció pedig nem esett.



A szünet után a Tatabánya sportolója gyorsan növelte előnyét, lábra támadás után, hosszas küzdelem árán mögé tudott kerülni (3-0), ez pedig, mint utóbbi kiderült, el is döntötte a csatát, mert a kolumbiai már nem tudott újítani. A folytatás még nehezebbnek ígérkezik, mivel a nyolc közé jutásért a londoni olimpia bajnokával, a négyszeres vb-győztes amerikai Jordan Burroughszal találkozik.



Eközben Ligeti Dániel küzdelmes, de akciót nem hozó összecsapást vívott sokáig az üzbég Haszanboj Rahimovval. Az első menetben a többszörös Európa-bajnoki érmes magyart intették, így 1-0-ra riválisa vezetett, ami a meccs képe alapján nem adott okot az aggodalomra, mivel az üzbég nem igazán látszott veszélyesnek, s biztos volt, hogy amennyiben nem változtat harcmodorán, őt fogják inteni a második szakaszban.



A szünet után változást nem lehetett észre venni, Ligeti valamivel nagyobb intenzitással igyekezett fogást találni ellenfelén, biztató indítása is volt. Egy perc sem telt el, amikor Rahimovot figyelmeztették, és közelinek tűnt a visszaintés. Ligeti éppen ekkor szépen össze tudta fogni ellenfelét, egyértelműen le akarta csavarni az üzbéget, aki viszont szintén stabil fogást talált, és ő indított hamarabb, a magyar nehézsúlyú rálépett a dobásra, és olyan szerencsétlenül került a hátára (0-5), hogy néhány másodpercen belül tusba került.



Ligeti a vigaszágban még bízhat, ám ahhoz Rahimovnak fináléba kellene jutnia, a következő körben viszont várhatóan a törökök sztárjával, az olimpiai címvédő Taha Akgullal találkozik.



A délelőtt harmadik magyarja, a nem olimpiai súlycsoportban szereplő Tóth Bendegúz (92 kg) később, a nyolcaddöntőben kezdi meg szereplését.