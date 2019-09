Siker

Birkózó-vb - Ligeti nyolcaddöntős, Kuramagomedov a 32 közé jutott

A szabadfogásúak 125 kilogrammos kategóriájában szereplő Ligeti Dániel, illetve a 74 kilóban érdekelt Kuramagomedov Murad is megnyerte első mérkőzését, ezzel előbbi a nyolcaddöntőbe, utóbbi pedig a legjobb 32 közé jutott be pénteken a nur-szultani olimpiai kvalifikációs birkózó-világbajnokságon.



A nap első magyar érdekeltje a honosított, dagesztáni származású Kuramagomedov volt, aki a csütörtökön kvótát szerzett Muszukajev Iszmailhoz (65 kg) hasonlóan a selejtezőben egy palaui riválissal kezdett.



A Muszukajev első meccsén látottakkal ellentétben a 22 éves Kuramagomedov már az első percben összekapaszkodott ellenfelével, Guy Robert de Lumeau-vel, majd egy szemre könnyed derékra támadás után a palaui lábára fogott, levitte (2-0) és kétszer pörgette (6-0). A jelenetsor egyértelműen mutatta a két birkózó közötti óriási tudáskülönbséget, ám Kuramagomedov nem akarta gyorsan lezárni a meccset, amelyet vélhetőleg bemelegítésnek szánt a folytatásra. Az első menetben nem is csinált több akciót, a riválisnak viszont egyszer sikerült őt levinnie, így 6-2-nél mentek pihenni a felek.



A második menetben a magyar színeket képviselő birkózó érezhetően keveset adott ki magából, ám így is szép levitelekkel növelte előnyét, majd 13 másodperccel a vége előtt egy négypontos dobással véget vetett a küzdelemnek, amelyet 14-2-es technikai tussal nyert meg. A 32 között a kolumbiai Nestor Tafur Barrios lesz az ellenfele.



Néhány perccel később következett a szombathelyiek többszörös Európa-bajnoki érmes nehézsúlyúja, Ligeti Dániel, aki az indiai Sumit Sumittal vívott egy inkább küzdelmes, semmint látványos mérkőzést.



A találkozó elejétől a magyar próbált irányítani, kereste a fogást, az indiai viszont hatékonyan zárta ki. Tulajdonképpen a teljes meccs így zajlott, a magyar próbálkozásait Sumit védte, támadó mozdulata viszont csak egyszer volt, 10 másodperccel a vége előtt, amikor már 2-0-s hátrányban volt, ám Ligeti lábát nem tudta kivenni, így kevés nyomot hagyva szenvedett vereséget. A két pontot Ligeti riválisa két intésével szerezte meg, ami elég volt a győzelemhez, így készülhet az üzbég Haszanboj Rahimov elleni nyolcaddöntőre.



A délelőtt harmadik magyarja, a nem olimpiai súlycsoportban szereplő Tóth Bendegúz (92 kg) a nyolcaddöntőben kezdi meg szereplését.