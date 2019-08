Siker

Evezős vb - Galambos Péter ezüstérmes Linzben

A 32 éves váci versenyző az egyes pályán jól jött el a rajtból, és hamar az élre állt, egyedül a favorit olasz Martino Goretti tartotta vele a lépést. A táv negyedénél azonban már egyértelműen az olasz vezetett, a magyar evezős viszont biztosan tartotta a második helyet. A táv feléhez közeledve kettészakadt a mezőny, Galambos mellett még az ausztrál Sean Murphy követte belátható különbséggel a magabiztosan élen haladó Gorettit. Az ausztrál rivális 1000 méter után próbált ritmust váltani, nagyot csatázott Galambossal, aki előbb visszaverte ezt a támadást, majd 1500 után olyan hajrát nyitott, amely sok volt Murphynek. Goretti viszont eközben már mindkettőjüktől majdnem két hajóval meglépett, így Galambos a finisben csak megközelíteni tudta őt, az olasz győzelmét nem tudta veszélyeztetni.



A könnyűsúlyú egypárban - amely nem olimpiai szám - 33 versenyző nevezett.



A váciak versenyzője nagyszerű formában evezett a vb-n, előfutamában és negyeddöntőjében is a legjobbnak bizonyult, aztán az elődöntőből is simán, a harmadik helyen jutott tovább. Galambosnak ez az ötödik vb-érme, 2012 és 2016 után harmadszor végzett másodikként, 2010-ben és 2013-ban harmadik volt. A magyar evezős a felnőttek mezőnyében világversenyen idén szerezte meg az első aranyérmét, amikor június elején megnyerte a luzerni Európa-bajnokságot. Goretti a kontinensbajnokságon bronzérmes volt.



Tavaly német, svájci és amerikai evezős állhatott dobogóra ebben a versenyszámban, Galambos hatodikként zárt.



A magyarok másik A döntős egységének, Szabó Bencének és Furkó Kálmánnak a férfi könnyűsúlyú ketteseknél - amely szintén nem olimpiai versenyszám, és csupán nyolc egység indult - a pénteki fináléban a mezőny első fele túl erősnek bizonyult. A magyaroknak így nem volt esélyük dobogóra kerülni, viszont sikerült a negyedik helyen végezniük, miután biztosan utasították maguk mögé az osztrák hajót, cseh riválisaikat pedig a hajrában előzték meg.



A 21. helyen végzett a Polivka Dóra, Krémer Eszter női kettes, amely pénteken a D döntőben 7:32.91 perces eredménnyel holland és francia riválisa mögött a harmadik helyen ért célba. A magyar egység féltávig az élen áll, utána azonban a két hajó elé került, a végén pedig még hajráznia is kellett, hogy legalább a többi riválissal szemben megtartsa a harmadik pozíciót. A versenyszám - amelyben 25 egység indult - szerepel az olimpia programjában, és a vb-ről a legjobb 11 szerez kvalifikációt Tokióra.



A női kettes mellett további három magyar egység indult olimpiai, egy pedig paralimpiai versenyszámban a vb-n, egyiküknek sem sikerült az A döntőbe jutnia, és egyelőre a tokiói kvótaszerzés sem jött össze.

Eredmény:

férfi könnyűsúlyú egypár, világbajnok:

Martino Goretti (Olaszország) 6:59.480 perc

2. GALAMBOS PÉTER (Magyarország) 7:02.370

3. Sean Murphy (Ausztrália) 7:04.550



férfi könnyűsúlyú kettes, világbajnok:

Giuseppe Di Mare, Raffaele Serio (Olaszország) 6:37.750 perc

2. Nikita Bolozsin, Makszim Telicin (Oroszország) 6:42.070

3. Vangelys Reinke Pereira, Emanuel Dantas Borges (Brazília) 6:45.280

4. SZABÓ BENCE, FURKÓ KÁLMÁN 6:49.500