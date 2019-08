Sport

Lausanne-ból Budapestre költözik a Nemzetközi Cselgáncs Szövetség

A Nemzetközi Cselgáncs Szövetség (IJF) tokiói közgyűlése csütörtökön úgy határozott: első sportvilágszervezetként a svájci Lausanne-ból Budapestre teszi át székhelyét. 2019.08.23 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Budapest sorozatban nyeri el a nagy nemzetközi sportesemények rendezési jogát: három hét múlva World Urban Games-t (utcai sportok világjátéka), 2020-2022-ben a női tenisz Fed-kupa döntőit, 2023-ban szabadtéri atlétikai világbajnokságot rendez, míg 2022-ben társhelyszíne lesz a férfi kézilabda Európa-bajnokságnak.



A megállapodást Tokióban - a vasárnap kezdődő olimpiai kvalifikációs világbajnokság helyszínén - a kormány nevében tető alá hozó Fürjes Balázs, Budapest fejlesztéséért felelős államtitkár és a kiemelt budapesti nemzetközi sportesemények kormánybiztosa szerint hatalmas megtiszteltetés, hogy az IJF bizalmat szavazott Budapestnek, és reményét fejezte ki, hogy több szövetség követni fogja a példáját. Hozzátette, Magyarország és a magyar főváros sokat profitál abból, ha a nagy nemzetközi sportszervezetek hazánkat választják székhelyül.



"Budapest Európa kellős közepén van, földön, vízen, levegőben könnyen elérhető a világ bármely pontjáról. Szolgáltatásainak színvonala egyre inkább megközelíti a nyugat-európait, ár-érték arányban világviszonylatban is rendkívül versenyképes a magyar főváros. Budapest gyönyörű, biztonságos, az emberek képzettek, vendégszeretők, és egyre többen beszélnek idegen nyelveket, főleg a fiatalok körében. Magyarországnak jelentős gazdasági előnyei származnak abból, hogy a kormány kezdeményezte a nagy sportszövetségek Budapestre költözését segítő programot, ez a komoly bevételt hozó konferenciaturizmust is erősíteni fogja" - fogalmazott Fürjes Balázs.



Az Országgyűlés a hetekben fogadta el azt az adótörvény-módosítást, melynek értelmében a magyarországi székhelyű nemzetközi sportszervezetek alkalmazottai választhatják az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást, az ekhót.



Fürjes Balázs hangsúlyozta, Budapest már most a globális sportfővárosok közé tartozik, és ezzel a mostani bejelentéssel tovább szilárdította pozícióját. A dzsúdó ráadásul világszerte elterjedt sportág, az IJF hivatalos kötelékébe tartozó igazolt versenyzők száma világviszonylatban eléri a 40 milliót.