Vizes vb - Hosszú, Jakabos és Bernek is döntőzik 400 méter vegyesen

Hosszú Katinka a legjobb, Jakabos Zsuzsanna a nyolcadik idővel, Bernek Péter pedig egy visszalépésnek köszönhetően jutott döntőbe 400 méter vegyesen a kvangdzsui úszó-világbajnokság utolsó napján, vasárnap.

A zárónap első előfutamait férfi 400 méter vegyesen rendezték, Bernek Péter és Verrasztó Dávid - aki a szám kétszeres vb-ezüstérmese és háromszoros Európa-bajnoka - ugyanabban a futamban kapott helyet. Bernek 4:15.49 perccel negyedikként csapott célba, így összesítésben kilencedik volt, úgy tűnt, 25 századdal maradt le a fináléról, míg az idei eredményeket összegző világranglistán harmadik Verrasztó óriási meglepetésre 4:16.95-tel a 13. helyen fejezte be a versenyt. Vele együtt a szám budapesti világbajnoka és olimpiai ezüstérmese, az amerikai Chase Kalisz is búcsúzott, miután csak a tizedik lett.



"Ezt most nagyon benéztem, nem tudom, hogy mi történt, nem volt ezzel soha probléma, csak az olimpián. Egyszerűen minden rossz volt, már az első ötven métertől kezdve. Nagyon szomorú, körülbelül 4:12-es időt szerettem volna, amitől messze voltam" - nyilatkozta Verrasztó.



"Az elmúlt másfél évemhez illik ez a szerencsétlenség, de inkább itt, mint az olimpián. Most a legfontosabb, hogy hazamegyek és megnősülök, utána pedig megműttetem magam, hátha segít, mert az előző betegségem óta a regeneráció és az oxigénfelvevő képesség nem jött vissza. Végre kiderül, mi lehet pontosan a bajom, mert április óta négy antibiotikum-kúrám volt. Nagyon jó lett volna döntőzni, hiszen akkor elmondhattam volna magamról, hogy zsinórban négy világbajnokságon négy döntőben vagyok ott három különböző úszásnemben. Sajnos az élet nem így akarta, de biztos vagyok benne, hogy visszaadja majd - mondta a pályafutása legjobb délelőtti idejét úszó Bernek, akire arcüreg műtét vár. Ekkor még nem tudta, hogy mégis ott lehet a fináléban, hiszen később a német Philip Heinz visszalépett, helyét pedig a magyar versenyző veszi át a közép-európai idő szerint 14.01 órakor kezdődő futamban.



A nőknél ugyanebben a számban az ötödik vb-elsőségére hajtó, olimpiai bajnok és világcsúcstartó Hosszú Katinka 4:35.40 perces idővel, a másodiknál közel két másodperccel jobb eredménnyel jutott a fináléba, Jakabos Zsuzsanna pedig 4:38.93-mal a nyolcadik helyen éppen bekerült a döntőbe, amelyet közép-európai idő szerint 14.19 órakor rendeznek.



A délelőtti program a 4x100 méteres vegyesváltók selejtezőjével zárult: a férfiaknál a Bohus Richárd, Horváth Dávid, Szabó Szebasztián, Németh Nándor összeállítású csapat 3:35.11 perces eredménnyel ugyan nem jutott döntőbe, de elcsípte a még éppen olimpiai kvótát jelentő 12. helyet. A nőknél a Burián Katalin, Sztankovics Anna, Szilágyi Liliána, Verrasztó Evelyn összetételben vízbe ugró staféta 4:05.61-gyel a 19. lett.