Siker

Európa Játékok - Két arany és egy ezüst a csütörtök délelőtti kajak-kenu döntőkben

A magyarok két arany- és egy ezüstérmet gyűjtöttek a csütörtök délelőtti négy 500 méteres döntőben a minszki Európa Játékok kajak-kenu versenyében. Győzött a női kenupáros és a női kajaknégyes, Kozák Danuta pedig második lett kajak egyesben.



A pályán az előző két naphoz képest jelentősen megváltoztak a körülmények, sokkal hűvösebb van és a versenyzőknek nagyon erősen fúj szembe és oldalról a szél.



Elsőként a szám olimpiai, világ- és Európa-bajnokának, Kozáknak szoríthattak a magyarok kajak egyes 500 méteren. Az UTE 32 éves, ötszörös ötkarikás bajnoka a múlt heti válogató előtt lázzal járó betegséggel küszködött, ezért nem érkezett százszázalékos állapotban a fehérorosz fővárosba. Akárcsak szerdán, a páros döntőben, Kozák most sem kezdett jól, féltávnál csak a negyedik helyen haladt, s bár a hajrája nagyszerűen sikerült, végül már nem tudta befogni a hazai közönség által támogatott Volha Hudzenkát, aki párosban is megelőzte őt. Talán ha van még plusz tíz méter, Kozák nyer, de 500 méterig kitartott a fehérorosz előnye.



Kozák Danuta 2015 óta először kapott ki ebben a számban.



Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső, az új kenus olimpiai szám Eb-címvédője és világbajnoki ezüstérmese gyakorlatilag ellenfél nélkül versenyezte végig a távot, fölényes rajt-cél győzelmet aratott. A többiek a fél kilométer jelentős részében csak a hátukat nézhették, és a további dobogós helyezésekért küzdhettek.



"Nekünk kedveztek az extrém körülmények, a szembeszél. Annyi munkánk van ebben a felkészülésben, hogy megmutatkozott, mennyivel erősebbek vagyunk. Ezzel együtt nem gondoltuk volna, hogy ilyen fölényes sikert aratunk. A hazai válogatókon nem kellett kihajtanunk magunkat, így maradt erőnk az Európa Játékokra is" - nyilatkozta Balla Virág.



"Nagyon jól elkaptuk a rajtot, 300-nál pedig már annyival vezettünk, hogy onnantól kezdve már csak azzal foglalkoztunk, hogy ne csináljunk valami bakit. - tette hozzá győri klubtársa, Takács Kincső. - A vb-felkészülésünk egyelőre felfelé ívelő pályát mutat, reméljük, hogy Szegeden majd az időeredményünkből is tudunk még lefaragni."

A vb-címvédő női kajakos kvartett - Kárász Anna, Kozák Danuta, Csipes Tamara és Medveczky Erika - Balláékkal szemben óriásit küzdött a döntőben a győzelemért. A fehéroroszok hajója már a rajt után kivált a mezőnyből és féltávig jelentős előnyre tett szert. Ezután a magyarok - a hajóban az egy órán belül két versenyt is evező Kozákkal - méterről méterre, centiről centire dolgozták le a hátrányukat, és az utolsó 50 méterhez már együtt érkezett a két egység. A fehéroroszok szinte végig vezettek a táv során, de a legfontosabb ellenőrző pontra, a célba végül a magyarok érkeztek elsőként.



"Próbáltunk higgadtak maradni végig. Azt terveztük, hogy a jó utazósebesség után hamarabb indítunk, mint szoktunk, és ez szerencsére elég volt a végére." - mondta Kárász Anna.



Medveczky Erika elárulta: ő a nagy hajrából semmit nem érzékelt a negyedik "lyukban".



"Kicsit hektikus volt ez a futam. A rajt előtt pont arról beszéltünk, hogy egyikünk sem versenyzett még ilyen időjárási körülmények között. Ráadásul másodszor ültünk be így együtt a hajóba. De szerintem is az volt a helyes döntés, hogy a hajrát a szokásosnál hamarabb indítottuk meg." - fogalmazott.



Aztán kiderült, hogy az ezzel kapcsolatos ötlet Csipes Tamarától érkezett.



"A Csipes név kötelez. - jelentette ki nevetve Rió olimpiai bajnoka, az ugyancsak ötkarikás bajnok Csipes Ferenc lánya. - Az előfutamban rosszul sikerült a rajtunk, a szövetségi kapitány enyhén szólva nem örült ennek. És most sem bíztam abban, hogy kilövünk és rajt-cél győzelmet aratunk, ezért javasoltam, hogy ötven méterrel előbb indítsunk. Jó döntésnek bizonyult, így utol tudtuk őket érni."



Kozák Danuta hozzátette: a dac is dolgozott bennük, miután szerdán párosban, majd csütörtökön délelőtt ő egyesben is kikapott a fehéroroszok egységétől.



"Egyesben is volt már bennem dac, ott is előbb indítottam, de akkor az nem volt elég. Én a célban egyébként úgy éreztem, nagyobb különbséggel nyertünk." - mondta.



A férfiak hasonló számában, az új olimpiai számban a tavaly Eb- és vb-bronzérmes magyar egység - Nádas Bence, Tótka Sándor, Birkás Balázs és Kuli István - ezúttal nem volt harcban a dobogóért, a hetedik helyen ért a célba.



A regatta zárónapján további hét döntőt rendeznek, a magyarok még hatban lesznek érdekeltek.



A magyar kajak-kenu csapat jelenleg öt éremmel, három arannyal és két ezüsttel áll, míg az egész Európa Játékok-küldöttségnek nyolc dobogós helyezése, közte három elsősége van.

Eredmények:

férfi K-4 500 m:

1. Oroszország 1:32.376

2. Németország 1:32.541

3. Szlovákia 1:33.721 ...

7. Magyarország (Nádas Bence, Tótka Sándor, Birkás Balázs, Kuli István)1:36.341

női K-1 500 m:

1. Volha Hudzenka (fehérorosz) 2:03.929 p

2. Kozák Danuta 2:04.176

3. Emma Jörgensen (dán) 2:04.989

női K-4 500 m:

1. Magyarország (Kárász Anna, Kozák Danuta, Csipes Tamara, Medveczky Erika) 1:41.526

2. Fehéroroszország 1:41.654

3. Lengyelország 1:42.851

női C-2 500 m:

1. Balla Birág, Devecseriné Takács Kincső 2:11.129

2. Nadzseja Makarcsanka, Volha Klimava (fehérorosz) 2:12.924

3. Kszenyija Kuracs, Oleszja Romasenko (orosz) 2:14.194



később:

14.20: női K-1 200 m (Kozák Danuta), döntő

14.25: férfi K-1 200 m (Birkás Balázs), döntő

14.35: női C-1 200 m (Nagy Bianka), döntő

14.45: női K-2 200 m (Lucz Anna, Kiss Blanka), döntő

16.00: női K-1 5000 m (Bodonyi Dóra), döntő

16.30: férfi K-1 5000 m (Kopasz Bálint), döntő