Európa Játékok - Négy magyar döntős hajó 200 méteren kajak-kenuban

A szerda délutáni 200 méteres elő- és középfutamokból négy magyar egység jutott be a másnapi döntőkbe a minszki Európa Játékok kajak-kenu versenyében. A kenus Hajdu Jonatán kiesett egyesben. 2019.06.26 15:35 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A fehérorosz fővárosban négy számban is érdekelt, délelőtt Kárász Annával 500 párosban ezüstérmes Kozák Danuta megnyerte a K-1 második előfutamát, s ezzel megspórolta magának a középfutamot. Az UTE ötszörös olimpiai bajnokának sűrű napja lesz csütörtökön, délelőtt ugyanis 500 egyesben, majd négyesben is vízre száll, délután pedig következik a sprinttávú verseny döntője.



Rajta kívül a női kajakpáros, Lucz Anna és Kiss Blanka (2. hely), valamint a szegediek tehetsége, a két nap múlva 19. születésnapját ünneplő kenus Nagy Bianka (3. hely) került egyből a fináléba.



Egyesben a kajakos Birkás Balázs és a kenus Hajdu Jonatán "pótvizsgára" kényszerült, előbbi másodikként, utóbbi ötödikként ért célba előfutamában, s ez esetükben nem ért döntőt. Később aztán Birkás harmadik, Hajdu pedig negyedik lett középfutamában, így előbbi bejutott a legjobb kilenc közé, utóbbi viszont búcsúzott.



Ez egyben azt is jelenti, hogy a zárónapi 11 döntőből 10-ben lesz magyar hajó.



A csütörtöki zárónap programja magyar idő szerint:

9.10: női K-1 500 m (Kozák Danuta), döntő

9.20: férfi K-4 500 m (Nádas Bence, Tótka Sándor, Birkás Balázs, Kuli István), döntő

9.50: női C-2 500 m (Balla Virág, Devecseriné Takács Kincső), döntő 10.05: női K-4 500 m (Kárász Anna, Kozák Danuta, Csipes Tamara, Medveczky Erika), döntő

13.20: női K-1 200 m (Kozák Danuta), döntő

13.25: férfi K-1 200 m (Birkás Balázs), döntő

13.35: női C-1 200 m (Nagy Bianka), döntő

13.45: női K-2 200 m (Lucz Anna, Kiss Blanka), döntő

15.00: női K-1 5000 m (Bodonyi Dóra), döntő

15.30: férfi K-1 5000 m (Kopasz Bálint), döntő