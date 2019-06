Sport

Európa Játékok - Két magyar búcsúzó a nyitónapon

Bár hivatalosan csak a péntek esti megnyitóval veszi kezdetét a II. Európa Játékok Minszkben, a nap folyamán már rendeztek versenyeket, a magyarok három sportágban voltak érdekeltek.

A 3x3-as női kosárlabdacsapat kezdte a sort, amely délelőtt nagy küzdelemben, hosszabbítás után 20-19-re kikapott a csehektől. Szombaton a németek és a románok várnak az együttesre a B csoportban, ahonnan az első kettő jut majd tovább a negyeddöntőbe.



Az EJ egyetlen magyar íjásza, Banda Árpád 647 körrel a 26. helyen zárta az olimpiai szám rangsoroló versenyét, s így hétfőn már a 32 közé jutásért is lőnie kell. Ellenfele a bolgár Ivan Bancsev lesz, aki 635 körrel a 39. helyen zárt pénteken.



A férfi ökölvívóknál - akiknek a minszki torna egyben Európa-bajnokság is - három magyar mutatkozott be, s kettejük számára már véget is ért a verseny. A 69 kilóban érdekelt Kozák László legyőzte román ellenfelét, a 2015-ben Eb-bronzérmes Csóka Nándor (56 kg) viszont kikapott belga riválisától, Nagy Bencét (+91) pedig a harmadik menet elején, egy szerencsétlen összefejlés után sérülés miatt leléptették.



A szombati versenynapon hét sportágban lesznek érdekeltek a magyarok, többek között cselgáncsban is, amely a férfi bokszhoz hasonlóan egyben Európa-bajnokság is a résztvevőknek.