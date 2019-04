Labdarúgás

Szakmai szempontok alapján emelnék a költségvetést a Budapest Honvéd új tulajdonosai

2019.04.25 19:49 ma.hu

Bozó Zoltán és Mendelényi Dániel az M1 aktuális csatornán csütörtök este kifejtették: még kialakítás alatt áll, hogy milyen területeken és mennyit kell erősíteni a klubon, amelynek tulajdonosa eddig George F. Hemingway volt.



"A gazdálkodás reális volt, mi pedig elfogadható, a magyar futballvilággal kompatibilis szakmai program alapján, lépcsőzetesen szeretnénk emelni valamilyen módon a költségvetést" - fogalmazott Mendelényi, aki azt is hangsúlyozta, hogy a Honvéd megvásárlása érzelmi kérdés volt a számukra.



A metALCOM Zrt. - az 1999-ben Szentesen alapított, a hazai távközlési kivitelezési piacon tevékenykedő cég - meghatározó tulajdonosai a jövőben is szeretnének a Magyar Futball Akadémiára támaszkodni, mely szerintük a régió egyik legjobb utánpótlásképző intézménye. Külön kiemelték, hogy az U17-es csapat már tulajdonképpen bajnoknak tekinthető, s abban a korosztályban hat-hét olyan játékos is van, aki később az NB I-ben szerepelhet, sőt, akár a felnőtt válogatott közelébe is eljuthat, de az egy évvel fiatalabbaknál még több ilyen tehetséget látnak.



A klub nevével kapcsolatos kérdésre Mendelényi Dániel megemlítette, hogy a Budapest Honvéd elnevezés "nemzetközileg és belföldön is jól értelmezhető", de ez nem zárja ki, hogy elgondolkozzanak azon, hogy korábbi elemeket is újra felhasználjanak a névben.



A Metalcom csoporthoz tartozó befektetőcég, a Reditus Equity Zrt. április 8-án jelentette be, hogy megvette a klub százszázalékos tulajdonrészét.



A George F. Hemingway tulajdonában álló, nevadai székhelyű Quinex America LLC befektető társaság 2006-ban vette meg a nagy múltú klubot, mely azóta kétszer nyerte meg a Magyar Kupát, 2017-ben pedig bajnok lett.



Mint Bozó elmondta, a vásárlást gazdasági, jogi és szakmai szempontokat figyelembe vevő átvilágítás előzte meg. Ennek alapján úgy vélik, jó helyzetből indul a klub, ám a célok megvalósításához, a sikerek eléréséhez "többletforrásokat kell bevonni".