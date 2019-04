Sport

Emlékszik a zseniális tornászlányra? Ettől ismét ledöbben! - videó

Idén januárban figyelt fel az egész világ a 21 éves tornászra, Katelyn Ohashira, amikor hibátlan, 10 pontos talajgyakorlatot mutatott be. Lendülete azóta is töretlen, folyamatosan sikereket ér el az UCLA egyetem csapatában, hétvégén, a búcsúversenyén csak azért nem kapott maximális pontszámot, mert már így is ő viszi a pálmát mindenhol.



Ezúttal öt század hiányzott a tökéletes talajgyakorlathoz, amit azért a szigorú zsűri igazán megadhatott volna, mivel végzős hallgató lévén ez volt Katelyn utolsó fellépése.



És valljuk be, amit produkál, az nem sima bemutató, hanem show, minden porcikájából azt sugározza, szép a tornászélet és élni jó.



Nem tudni, mi lesz az egyetem után Ohashi sportkarrierjének a sorsa, hiszen, az egy csapásra sikertörténetként induló karrierjét sérülések szakították félbe, műtétjei miatt egy időre az elitsportot is abba kellett hagynia. Ennek ellenére a világ legnépszerűbb tornásza elismerés már az övé.

Katelyn Ohashi absolutely crushed the final routine of her collegiate career 👏 pic.twitter.com/6itBzeQ9RP — espnW (@espnW) 2019. április 21.