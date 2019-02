Együttműködés

A világ egyik legjobb játékosa oktatta a magyar curlingeseket

A magyar és a svéd szövetség együttműködése nyomán a világ egyik legjobb játékosa, Niklas Edin oktatta a hazai curlingeseket. 2019.02.22

A háromszoros világ- és hatszoros Európa-bajnok - akinek posztja befejező ember (skip) - nem egyedül érkezett a magyar fővárosba, vele tartott a 2006-ban és 2010-ben olimpiai bajnok svéd női csapat szövetségi kapitánya, Stefan Lund is.



A mentorprogram keretében szerdán előbb a három legjobb magyar vegyespárossal foglalkoztak a vendégek, majd nyílt edzést vezényeltek a kamaraerdei pályán, csütörtökön pedig edzőknek tartanak továbbképzést, végül a legjobb férfi és női csapatoknak tréninget.



"Szezon közben ritkán van lehetőségem ilyen programokon részt venni, de nagyon élveztem a közös munkát a vegyespárosokkal. Nem vártam, hogy ilyen magas színvonalat képviselnek" - jelentette ki a 33 éves játékos, aki kifejtette, ebben a sportágban nem olyan nagyok a különbségek a számok között, mint például a röplabda és a strandröplabda esetében, elsősorban a kommunikáció más a vegyespáros és a rendes férfi vagy női csapatok versenyzésében.



Edin az MTI érdeklődésére elárulta, 14 évesen kezdte űzni a sportágat, majd mivel tehetségesnek látták, két évvel később már curlingakadémián pallérozódott. Egyik legfontosabb diadalának a 2004-es junior világbajnokság megnyerését tartja, mivel bevallása szerint ott fogta fel igazán, hogy a legmagasabb szintre emelkedhet csapatával.



"Egyértelműen az amerikaiak elleni, tavaly elvesztett olimpiai döntő a legfájóbb kudarcom. A finálé nem az 5-0-ra elbukott nyolcadik endben ment el, hanem már a harmadik játékrészben elkezdődtek a problémák" - mondta Edin, akinek vezetésével a svédek Szocsiban és Phjongcshangban is megnyerték az alapszakaszt, de előbbi esetben harmadikként, utóbbiban másodikként zártak. Hozzátette, a curling viszonylag kortalan sport, 45 évesen is vannak kiváló játékosok, így még van ideje megszerezni az éremgyűjteményéből hiányzó ötkarikás aranyat.



Stefan Lund, aki jelenleg a svéd szövetség főtitkáraként tevékenykedik, reményét fejezte ki, hogy hosszútávú lesz az együttműködés. Mint mondta, a kapcsolat számukra is gyümölcsöző lehet, mivel vegyespárosban a svédek is tudnának tanulni a magyaroktól, ugyanis Kiss Zsolt és Palancsa Dorottya 2013-ban és 2015-ben világbajnok lett. Hozzátette, Edinnel nekik és a másik két duónak apró részletekre hívták fel a figyelmüket, hogy a különböző technikákat a megfelelő módon tudják alkalmazni a mérkőzéseken.



A szakember úgy vélte, mint Edin példája is mutatja, a curlinget is érdemes korán elkezdeni, mert a fiatalok egyre hamarabb betörnek, azaz aki később kötelezi el magát a sportág mellett, annak rengeteg munkát kell beletennie, hogy utolérje riválisait.



"Az edzések zöme a holtszezonban zajlik, amikor a legjobbak heti 10-12 órát készülnek, emellett van fizikai tréningjük is. Az idény során alig van idő gyakorlásra, mert Edin nagyjából 220 napot tölt külföldön a versenyeken, amelyeken körülbelül 150 meccset játszik egy év alatt" - engedett bepillantást a legjobb játékosok mindennapjaiba a sportvezető.