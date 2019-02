Azonosították Emiliano Sala holttestét

A 28 éves futballista Nantes-ból, volt klubjából tartott Cardiffba, az új egyesületéhez, ami két nappal korábban szerződtette, mikor gépe eltűnt a La Manche csatorna fölött. Mindez még január 21-én történt. Sala mellett a pilóta, David Ibbotson utazott még a gépen, de neki nincs nyoma.



A gép maradványait múlt vasárnap megtalálták. Csütörtökön, éjfél előtt a dorseti rendőrség tweetben erősítette meg, hogy a futballista Emiliano Sala holttestét találták meg.



A gép kiemelését csütörtökön teljesen leállították, mert belátható időn belül nem lesz megfelelő az időjárás.



A következő napokban a megtalált testen boncolást végeznek, hogy további információkhoz jussanak a tragédia körülményeiről.



Közben a Nantes közölte a Cardiffal, kéri Sala 17 milliós vételárának első részletét, csütörtökön állítólag 10 napos ultimátumot adott az 5-6 millió euró közötti összeg kifizetésére.

#Update The body brought to Portland Port today has been formally identified by HM Coroner for Dorset as that of professional footballer Emiliano Sala.



The families of Mr Sala and pilot David Ibbotson have been updated. Our thoughts remain with them all



https://t.co/YpVTvaEt7P