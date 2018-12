Fia meccse után, a stadionban halt meg a focista édesapja

Hazai pályán, hátrányból fordítva győzte le a Stuttgart a Hertha BSC-t szombaton. A 2-1-es győzelmet azonban súlyos tragédia árnyékolta be. A találkozót végigjátszotta a stuttgartiak csapatkapitánya, Christian Gentner, aki még egy gólpasszt is jegyzett.



A mérkőzést élőben nézte végig a focista édesapja. Herbert Gentner azonban a mérkőzés lefújása után nem sokkal rosszul lett, hirtelen összeesett. A stadion orvosai azonnal megkezdték az újraélesztést, ám már nem tudták megmenteni a férfit. Mire a csapatkapitány felért a VIP-szektorba, már késő volt.



Ezután kiürítették a stadiont.



A Hertha a Twitteren fejezte ki a részvétét.

Everyone from Hertha would like to send their thoughts and condolences to Christian Gentner and his family after today's sad news.