Úszás

Hosszú Katinkáék beperelték a FINA-t

Három úszó, Hosszú Katinka, Andrew Michael és Tom Shields beperelte a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szervezetet, a FINA-t. 2018.12.08 13:30 ma.hu

Mint ismeretes, néhány héttel ezelőtt a FINA fenyegetését követően az Olasz Úszószövetség úgy döntött, mégsem rendezi meg az Energy for Swim 2018 elnevezésű viadalt, amelynek december 20-21-én Torino adott volna otthont. A FINA nem ismerte el a sorozatot, és szankciókat, eltiltást helyezett kilátásba azokkal az úszókkal szemben, akik vízbe ugranak, írja a swimmingworldmagazine-ra hivatkozva a Nemzeti Sport.



Ezért maradt el a verseny, amelyen egyébként több világsztár - köztük Hosszú Katinka és Cseh László - is elindult volna.



A FINA azzal indokolta a fenyegetést, hogy a lemondott torinói verseny nem felelt volna meg a szervezet szabályzatának. Mint az az úszók hivatalos közleményében olvasható, a FINA korlátozása (illetve fenyegetése) az úszókkal szemben jogsértő módon történt.



A három úszóval egy időben az ISL nevű úszószervezet is pert indított a FINA-val szemben - ez a társaság segédkezett volna a szóban forgó torinói verseny lebonyolításában.