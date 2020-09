Olimpia

Tokió 2020 - Újrahasznosított műanyag palackokból készülnek a dobogók

A jövő évre halasztott tokiói olimpia és paralimpia szervezői bejelentették, elegendő műanyag palackot gyűjtöttek ahhoz, hogy ezek újrahasznosításából készítsék el az éremátadásokhoz a dobogókat.



A pódiumok összeállításához 24,5 tonna használt műanyag, valamint nagyjából 400 ezer mosószeres palackot szedtek össze. A szervezők azt remélik, ezzel is hozzájárulnak az ötkarikás játékok fenntartható lebonyolításához, mivel a klímaszakértők a sportrendezvényeket illetően is felhívták a figyelmet a környezetvédelmi szempontok fontosságára.



Az olimpiai sportágakkal foglalkozó insidethegames.biz beszámolója szerint a műanyagok újrahasznosítására vonatkozó programot tavaly júniusban indították el, Tokió lakosait kérték fel arra, hogy a használt palackokat gyűjtsék össze. Ezen kívül nagykereskedések és 113 japán iskola, valamint az olimpia egyik szponzora, a P&G Group is hozzájárult a gyűjtéshez.



A kampány már márciusban elérte a kitűzött célt, de a koronavírus-járvány miatt abban a hónapban született meg a döntés a játékok jövőre halasztásáról.



Az olimpiák és a paralimpiák történetében ez az első alkalom, hogy ilyen gyűjtéssel és ezen a módon gyártják a dobogókat, de a szervezők abban bíznak, hogy a játékok lebonyolítása során 99 százalékban újrahasznosított anyagokkal tudnak majd dolgozni.