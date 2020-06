Tenisz

Babos Tímea: ilyen körülmények között értelmetlen versenyeket szervezni

A versenyeket szervező WTA szerdán jelentette be, hogy augusztus 3-án indul újra a március óta szünetelő nemzetközi teniszélet. 2020.06.17 20:17 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Babos Tímea szerint ilyen körülmények között versenyeket, US Opent rendezni értelmetlen - így reagált a teniszezők világranglistáján 100. magyar játékos a szerdai hírre, miszerint a női versenyeket szervező WTA augusztus 3-tól indítja újra a viadalokat.



A 27 éves teniszező az M1 aktuális csatornának hozzátette, a tervek szerint kizárólag reptéri hotelekben szállhatnának meg, onnan egyből a pályára utazhatnának csak, a létesítményekben pedig nem állna rendelkezésükre se öltöző, se étterem, sem pedig pihenőszoba. Amellett, hogy nézők nélkül kellene játszaniuk, a versenyre is csak egyetlen ember kísérhetné el, azaz a stábja nem utazhatna vele, ráadásul minden nap koronavírus-teszten kellene átesnie a játékosoknak, ami ha pozitív eredményt hoz, akkor az automatikus kiesést és természetesen karantént von maga után.



A párosban háromszoros világbajnok Babos hozzátette, természetesen addig még van idő, és a dolgok változhatnak, ő pedig a szakmai stábjával és családjával közösen dönt majd a folytatást illetően. Megjegyezte, körülbelül három-négy hétre lenne szüksége ahhoz, hogy újra versenyformába kerüljön.



