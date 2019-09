Tragédia

L.L. Junior volt felesége csak ügyvédje jelenlétében mer a temetésre elmenni

Pénteken temetik L.L. Junior kisfiát, Dávidot. Az énekes édesanyjánál három napon át tartottak virrasztást, ahol a barátok, családtagok gyűltek össze, és éjszakába nyúlóan beszélgettek. L.L. Junior fájdalmában zenésztársai is osztoztak, a virrasztáson ott volt többek közt Kökény Attila, a Gáspár család, a Romantic énekesnői, Emilio és felesége, a Bódi család.



"Ez nem klasszikus virrasztás volt, ugyanis nem gyújtottunk gyertyát, nem ültünk szótlanul egész este. Beszélgettünk, imádkoztunk, és ez így volt jó. Volt olyan, aki csak egy kis időre jött el, de olyan is, aki órákig ott volt" – mondta a Blikknek a zenész menedzsere, Száva Rita.



Kökény Attila szerint "Az biztos, most a legfontosabb, hogy ne legyen egyedül, legyen társasága. Persze, nem is merjük magára hagyni Juniort ezekben a sötét pillanatokban."



A péntek délben kezdődő temetésre több száz gyászolót várnak a Fiumei úti sírkertbe. Az énekes kérése az volt, hogy mindenki fehér ruhában érkezzen. A koporsót egy fehér ló húzta fehér hintó szállítja majd a sírhoz, ahol Mága Zoltán hegedül.

Junior a gyermek édesanyját hibáztatja a tragédiáért - Dávid mellőle szaladt ki az úttestre múlt szombaton, amikor elgázolták.

A gyászoló anya azt kérte ügyvédjétől, Horváth B. Gábortól, hogy legyen mellette a temetésen. "A béke és a nyugalom érdekében ügyfelem kérésére együtt érkezünk majd a kisfia temetésére, és mint jogi képviselője, végig mellette leszek. Az édesanya szeretne méltó módon bú­csút venni gyermekétől. Az acsarkodásnak, bántásnak, fenyegetőzésnek itt nincs helye, és szeretnénk is megelőzni" – mondta az ügyvéd a Borsnak.

Mint ismert, szombaton gázolták halálra Zuglóban a zenész négyéves gyermekét, Dávidot. Az autós szabályosan közlekedett, a kisfiú szaladt ki az útra. A tragédia után L. L. Junior szívbemarkoló üzenettel búcsúzott. Majd kedden már úgy nyilatkozott, hogy a nagyobbik gyermeket magához vette, mert az édesanya pszichés állapota nem teszi lehetővé, hogy gondoskodjon róla.



Nem sokkal később L. L. Junior volt felesége, aki a gyermekekkel volt szombat este, amikor a tragédia megtörtént, a Facebookon egy személyes hangvételű nyílt levelet tett közzé.