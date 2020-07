Betegség

Azt hitte, mandulagyulladása van, de egy négycentis féreg élt a torkában

Egy 25 éves, névtelenséget kérő beteg ment kórházba, orvosi segítséget kérve Japánban, miután 5 napon át folyamatosan fájt a torka, valami irritálta, be volt gyulladva a mandulája - írta a Trópusi orvoslás és higiénia tudományos folyóirat amerikai kiadása.



A tokiói Szent Lukács Nemzetközi Kórház orvosai azonban gyanút fogtak, mikor kiderült, hogy a nő a közelmúltban nyers halételt fogyasztott. A sashimi a sushihoz hasonlóan nyers halat tartalmazó étel, csak rizs nélkül készül, a hal mellett lehet kagyló, rák, polip, tintahal, kaviár, vagy akár tengeri sün is a tálon. Az egyik legnépszerűbb sashimi fajta a maguro, azaz a tonhalas verzió, de a lazac és a sárgafarkú sügér szeletek szintén népszerűek.



Megvizsgálták a nőt, és egy fekete mozgó férget találtak a mandulájában a szájpadcsont felé eső oldalon.



Csipesszel távolították el az 1 mm vastag fonalférget, amely a számos parazita egyike, amit nyers hal fogyasztásával szerezhetünk magunknak.



Amikor eltávolították a negyedik stádiumban lévő lárvát, az orvosok megállapították, hogy a növekedési ciklusának harmadik szakaszában fogyaszthatta el a nő.



Miután eltávolították a kis hívatlan vendéget, a nő tünetei rendkívül gyorsan enyhültek, majd megszűntek. Szerencsére a vérképe is teljesen normális értékeket mutatott.



Sajnos, egyre gyakoribb, hogy nyers tengeri kütyük fogyasztása után az emberek különféle parazitákkal gazdagodnak.