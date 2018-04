Választás 2018

Hatósági vizsgálat indulhat a választási visszaélések ügyében

A Magyar Szocialista Párt írásbeli kifogást nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a választásokat lebonyolító Nemzeti Választási Iroda (NVI) és annak elnöke, Pálffy Ilona szerintük törvénysértő tevékenységével kapcsolatban. 2018.04.12 13:39 ma.hu

A szocialisták azt kifogásolták, hogy az NVI számítógépes rendszerének működtetése közben hanyagul, sőt a törvényi kötelezettségének eleget nem téve járt el.



A Tóbiás József, korábbi pártelnök által 2018.04.11-én szignált beadvány kifogásolta azt is, hogy hiába kértek magyarázatot az NVI elnökétől az április 8-i fennakadások tisztázása érdekében, a Pálffyék a pártot válaszra sem méltatták a választási irodánál.



A beadványban az ominózus névjegyzék-anomáliát is számon kérik az NVI-n. Mint ismeretes, az NVI honlapján este fél hétkor még 7875 ezer, majd hét órakor már 7979 ezer választópolgár szerepelt a választási névjegyzékben.



Mint írták, azt is ki kellene zárni, hogy nem csupán nem manipulálták, de nem is manipulálhatták az adatbázist és ennek eredményeként a szavazatszámolásról készített jegyzőkönyvek befolyástól mentesen kerültek a szavazat-összesítés eredményeként nyilvánosságra.

