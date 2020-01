Gyász

Megdöbbentő részlet derült ki a veronai busztragédiáról

Ma három éve, hogy a Verona melletti autópályán a franciaországi síelésből hazatartó iskolásokat szállító magyar autóbusz egy felüljáró pillérjének ütközve kigyulladt.

Tizenheten haltak meg a balesetben, amely pontosan 3 évvel ezelőtt ezen a napon történt. Az ügyben pénteken Veronában, a bíróságon folytatódik a tárgyalás, ahová többek között idézést kapott a magyar buszsofőr, a békéscsabai V. János is.



Azzal vádolják, hogy ő vezette az autóbuszt, de elaludt a volán mögött, ezért ütközött a pillérnek. Ma délután a tragikus sorsú gyerekek és kísérőjének hozzátartozói, barátai, osztálytársai közösen emlékeznek és gyászolnak a Budapest Emlékkőnél.



"Ez a baleset elkerülhető lett volna, a gyerekeink ma is élnének, ha az ügyben érintett felelősök becsülettel végzik a munkájukat" – mondta szomorúan a Blikknek egy édesanya, aki 15 éves kisfiát veszítette el a balesetben.



A lap megtudta: V. János buszsofőrnek a sítáborba indulás előtt egy nappal hosszabbították meg a jogosítványában az orvosi engedélyét. Előtte kórházi, majd háziorvosi, végül üzemorvosi vizsgálaton vett részt. Utóbbi azonban nem szakrendelőben, hanem a főnöke irodájában zajlott. Ott éppen a legfontosabb, a súlyos alvászavarával kapcsolatos leleteit nem mutatta meg az orvosnak. Abban az állt, hogy V. János alvása széttöredezett, pusztító oxigénhiányban szenved. A sofőr a rendőrségi kihallgatásán azzal védekezett, hogy elfelejtette magával vinni ezt a papírt a vizsgálatra.



Az ügyben itthon gyanúsítottként hallgatták ki V. János háziorvosát, mert tudott V. János alvászavaráról, mégsem végezte el a sofőr soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálatát.



A balesetet túlélő diákok a nyomozóknak elmondták: éjjel, a tragédia előtt többször is surrogó zajra riadtak fel, mert a buszuk az autópályán a recés felfestésre hajtott. Ez akkor történik, ha a sofőr vezetés közben elbóbiskol és ráhajt a külső sávot elválasztó, recés felfestésre.

Csak lassan halad a kártérítési eljárás



Még folyamatban van a kártérítési procedúra, azonban az elhunytak hozzátartozói szerint a biztosító időt húz, nem törekszik a gyors megegyezésre. Hiányolják a diszkréciót és a személyre szabott ügyintézést.



A Blikk kereste V. Jánost, de a sofőr családja közölte, nem nyilatkoznak az ügyben.