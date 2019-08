Balesetveszély

Az autó tetején utazott két gyerek Szigetmonostoron - videó

Az autó tetején utazott két gyerek Szigetmonostoron. Egyikük feküdt, a másik kisgyerek pedig ült a kocsin. A megdöbbentő esetről fotó is készült. Egy ügyvéd szerint ez nem csak életveszélyes, de a felelőtlen sofőr akár több év börtönt is kaphat, amiért gyerekeket veszélyeztetett. Azért is van újabban ennyi őrült mutatvány az utakon, mert az interneten terjednek az ilyen kihívások.