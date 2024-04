Háború

Irán figyelmezteti a külföldi nemzeteket, hogy ne segítsék Izraelt

Bármely nemzetnek, amely segít Izraelnek támadást intézni Irán ellen, súlyos következményekkel kell szembenéznie - figyelmeztetett vasárnap kora reggel az iszlám köztársaság védelmi minisztere, Mohammad Reza Asztiáni dandártábornok. Kijelentése akkor hangzott el, amikor Teherán nagyszabású légicsapást mért a zsidó államra, megtorlásként egy szíriai iráni konzulátus elleni izraeli támadásért.



"Bármely ország, amely megnyitja légterét vagy földjét Izrael előtt, hogy megtámadja Iránt, határozott válaszlépéseket fog kapni tőlünk" - mondta Asztiáni.



Irán ENSZ-képviselete azt is követelte, hogy az Egyesült Államok "maradjon távol" a Teherán és Nyugat-Jeruzsálem közötti konfliktustól. Ez kétoldalú kérdés - közölte a szervezet az X-en (korábban Twitter) közzétett közleményében. Az iszlám köztársaságnak joga van válaszolni az ENSZ Alapokmányának 51. cikke alapján, amely minden nemzetnek biztosítja az önvédelem jogát - állt a közleményben, rámutatva a damaszkuszi diplomáciai létesítményeink elleni izraeli "agresszióra".



Korábban Teherán megerősítette, hogy több pilóta nélküli légi járművet (UAV) indított Izrael ellen, és bejelentette, hogy hamarosan rakétacsapást mér. Az izraeli hadsereg több mint 100, az ország felé tartó drónt követett nyomon - jelentette a helyi média, hozzátéve, hogy az UAV-ok várhatóan "órákon belül" elérik Izraelt, és az Izraeli Védelmi Erők (IDF) azon dolgoznak, hogy a levegőben elfogják őket.



A fejlemény több közel-keleti országot, köztük Jordániát és Libanont is arra késztetett, hogy lezárja légterét. Ammánban is szükségállapotot hirdettek.



A támadás célpontjai egyelőre tisztázatlanok. Az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) megtorlásnak nevezte a támadást Izrael "számos bűncselekménye" miatt, beleértve egy április eleji csapást, amely a szíriai fővárosban, Damaszkuszban lévő iráni konzulátust vette célba.



A támadásban az IRGC Quds Force hét tisztje, köztük két tábornok halt meg, és Ali Khamenei ajatollah, az iráni legfelsőbb vezető azt mondta, hogy válaszlépéseket foganatosítanak. Az Egyesült Államok pénteken figyelmeztette Izraelt, hogy Teherán a hétvégén nagy erejű csapást mérhet rá.