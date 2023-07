Gasztronómia

Megjelent a Magyar Konyha Balaton 2023 Gasztrokalauza

Megjelent a Magyar Konyha magazin idei Balaton Gasztrokalauza, amely 300 éttermet, bisztrót, strandbüfét, kávézót, romkocsmát és egyéb vendéglátóhelyet ajánl az olvasók figyelmébe.



A Magyar Konyha gasztrokalauza immár 11. alkalommal foglalja össze, hol és mit érdemes enni a Balaton körül; a 300 tipp között 60 új hely kéri az ínyencek figyelmét - közölte a kiadó az MTI-vel.



A gasztrokulturális magazin szerkesztősége idén is "körbeette" a tavat, ennek eredménye a több száz ajánlás. Az így elkészült kiadvány továbbra sem étteremkalauz, sokkal inkább kulináris útikönyv - hangsúlyozza a közlemény.



A kötet az éttermi kategóriák mindegyikéből tesz ajánlásokat: bemutat kultúrbisztrót, halsütőt, romkocsmákat, fűszerkerteket, sajtkészítő műhelyeket, kockás abroszos kisvendéglőket és fine dining éttermeket is.



Külön fejezetben szerepelnek a borászatok, és több kategóriában - például kikötői étterem, strandbisztró, cukrászda és fagyizó - Top 10-es listák hívják fel a figyelmet a balatoni régió legjobbjaira.



Mint a közlemény kiemeli, a Michelin ellenőrei tíz helyet tartottak a Balaton mellett ajánlásra méltónak, négy pedig elhozta a Bib Gourmand, a jó ár/érték arányú elismerést is. Ezekről a helyekről külön lista olvasható a Balaton Gasztrokalauzban.



A szerkesztőség összegzése szerint a balatoni vendéglátás árai 15-25 százalékot emelkedtek, ám a rezsiárak megugrása ellenére a "régi, nagy bástyák" kitartanak, hozzájuk pedig hatvan új vendéglátóhely csatlakozott.



Sokasodott a vega/vegán ételeket kínáló éttermek száma; a választék immár széles spektrumon mozog. A nosztalgiára hajlamos nyaralók ezért éppúgy megtalálják számításukat, mint a hagyományos vagy a modern konyha kedvelői.



"Ettől persze még kaotikus a felhozatal" - figyelmeztetnek a szerkesztők: lángos, hekk, nápolyi pizza, francia, olasz, mediterrán, mexikói ízek, tengeri herkentyűk, barbecue, hamburger egyaránt kapható.



Ugyanakkor a hagyományőrző balatoni ételek, mint a petyek, vagyis a fonyódi halászlé, vagy Vörösmarty Mihály kedvence, a baligány ritka szereplő az étlapokon. A regionális gondolkodású éttermek esetén viszont üdvözlendő, hogy továbbra is törekszenek a helyi alapanyagok, a halak korábbinál jóval változatosabb használatára - összegezték a kiadvány szerzői.



A Balaton 2023 Gasztrokalauz az újságárusoknál elérhető a Magyar Konyha nyári dupla számának ingyenes mellékleteként.