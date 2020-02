Járvány

Lehet megvan az ellenszer a koronavírusra!

Thai szakembereknek már másodjára is sikerült meggyógyítaniuk egy nagyon súlyos, koronavírussal fertőzött beteget egy új gyógyszer-kombinációval.



A második vuhani fertőzött pácienst is a HIV/AIDS és influenza vírusellenes készítmény kombinációjával tudták sikeresen kezelni.



Dr. Kriangsak Atipornwanich, a thaiföldi egészségügyi minisztérium orvosi csapatának egyik tagja szerint nagyon várják a végleges eredményt, amely kimondja, a gyógyszermix általánosan is hatásosnak minősíthető.



Először egy 71 éves nőn alkalmazták, aki az összes (19) thaiföldi beteg közül a koronavírus-fertőzés legsúlyosabb tüneteit mutatta. Nagyon jól reagált a kezelésre, és nagyobb dózis adagolása után a szervezetéből eltűnt a vírus. Jelenleg már rehabilitáción vesz részt.



Most ugyanezt a lopinavir-ritonavir-oseltamivir kombót alkalmazták a másodiknál is, akinél szintén jó eredmények születtek.



A thai kutatók felajánlották a nemzetközi tudományos közösség számára a kutatási adataikat. "Ha bebizonyosodik, hogy az általunk alkalmazott módszer, illetve dózis minden megbetegedést meggyógyíthat, az az egész emberiség javát szolgálhatja" - mondta Dr. Atipornwanich.