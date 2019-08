Világvége

Eddig is óránként 800 focipályányi erdő tűnt el a Földről, a helyzet most még rosszabb lett

Erdők nélkül nem élhetünk, mégis rekord ütemben pusztítjuk őket - eddig óránként 800 focipályányi erdő tűnt el a Földről, és most, hogy világszerte erdőtüzek pusztítanak, a helyzet még rosszabb, ugyanis szén-dioxid kerül a levegőre, ami méginkább gyorsítja a felmelegedést.



Éppen ezért létfontosságú a világ erdőinek védelme, bolygónk zöld tüdejének helyreállítása - olyannyira, hogy még az Európai Bizottság is kiadta átfogó állásfoglalását a témában.



Az erdő a Föld tüdeje - szén-dioxidot köt meg, oxigént termel, árnyat ad, párologtatással hűti a Föld felszínét, az egészséges vízkörforgás egyik kulcsszereplője. Az erdők lassítják a klímaváltozást, szűrik a por- és zajszennyezést, segítik a talajmegőrzést, otthont adnak a szárazföldi fajok 80%-ának, és megélhetést a világnépesség közel negyedének.



A világ erdei hatalmas mennyiségű szenet kötnek meg a légkörből, majd a biomasszában és a talajban tárolják azt. Az erdőirtás viszont legalább 12%-kal növeli a globális üvegházgáz-kibocsátást, azaz a klímaváltozást. Ez a 2. legjelentősebb (a fosszilis tüzelőanyagok után) éghajlatváltozást előidéző, ember okozta tényező.



Minden órában 800 focipályányi erdő tűnik el a Földről, csak az utóbbi közel 20 évben 1,3 millió négyzetkilométernyi erdő pusztult el, főként a mezőgazdasági célú erdőirtás miatt - az így nyert termőföldeken élelmet, állatoknak takarmányt, pálmaolajat, bioüzemanyagot termesztünk, haszonállatokat legeltetünk, palaolajat nyerünk ki stb.



Az Európai Bizottság átfogó közleményt fogadott el, amely célja kettős: a meglévő erdők - különösen a természetes erdők - egészségének megóvása és javítása, valamint a fenntartható, biológiailag sokszínű erdőtakaró növelése világszerte. Hozzálátnak az olyan új szabályozás értékeléséhez is, melynek következtében minimálisra csökkenthető az uniós fogyasztással összefüggő erdőirtás és erdőpusztulás.



"Bár a világ legnagyobb természetes erdői nem az unió területén találhatók, egyéni cselekedeteink és politikai döntéseink óriási hatással járnak. Ma fontos üzenetet küldünk polgárainknak és partnereinknek világszerte, jelezve hogy az EU kész vezető szerepet játszani ezen a területen a következő öt évben és hosszabb távon is" - nyilatkozta Frans Timmermans, a fenntartható fejlődésért felelős első alelnök.

