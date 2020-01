Élelmiszerbiztonság

Csótánytetemek és élő egér: budapesti pizzériát zárt be a Nébih - videó

Egy budapesti, pizzakészítést és házhozszállítást végző egység tevékenységét függesztették fel azonnali hatállyal a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei január közepén. 2020.01.21 09:06 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az intézkedésre a helyszínen tapasztalt, élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő hiányosságok, így különösen a csótányok és egér jelenléte miatt került sor.



Több súlyos higiéniai hiányosságot is feltártak egy fővárosi, pizzakészítést és házhozszállítást végző egység ellenőrzése során a Nébih szakemberei. Az ellenőrök az üzlet egész területén, így a konyhában, a szárazáruraktárban, a szociális részben (öltöző, iroda), a közlekedőkben, a dagasztó, expediáló helyiségekben csótányok jelenlétét tapasztalták. A rovarok jól láthatóak voltak a falakon, a padozaton, a hűtőben, a fali polcokon, a készételes edényeken és a kiszállításhoz használt dobozokon is. A padozaton csótánytetemek is voltak. A konyhai hűtő mögött élő egeret találtak a Nébih ellenőrei.



A helyszíni vizsgálat során egyéb élelmiszerhigiéniai hiányosságok is napvilágra kerültek. Az oldalfalakon sérült, töredezett csempeburkolat, a konyhában nagy felületen leváló mennyezeti festés fogadta a hatóság szakembereit. A hulladéktárolóból nyíló szárazáruraktár, a nyitott, takarítatlan hulladékgyűjtő edények, a poros, pókhálós falazat egyaránt veszélyeztetették az ott tárolt élelmiszer-alapanyagok tisztaságát. A szociális részben nem volt kézmosó, a konyhai kézmosónál kézfertőtlenítőszer.



Az élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő hiányosságok miatt az egység tevékenységét a Nébih azonnali hatállyal felfüggesztette. Ezen túlmenően a hatóság 12 tétel jelöletlen, nem nyomonkövethető és 1 tétel lejárt minőségmegőrzési idejű élelmiszert azonnali hatállyal kivont a forgalomból, és újbóli forgalomba hozatalát megtiltotta, valamint elrendelte az állati eredetű élelmiszerek megsemmisítését.



Az egység az élelmiszerbiztonsági hiányosságok kijavítása után, a hatóság kedvező eredményű helyszíni szemléjét követően 2020.01.20-tól folytathatta a tevékenységét.



Az eljárás és a bírság megállapítása folyamatban van. Az érintett vállalkozás adatai megtalálhatóak a jogsértés listán.