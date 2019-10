Gazdaság

Nagy leépítést jelentett be a Dunaferr: 350 dolgozót küldenek el

Háromszázötven dolgozót érintő létszámcsökkentést jelentett be az ISD Dunaferr Zrt., a leépítést az acélipar nehéz gazdasági helyzetével indokolták. Dunaújváros polgármestere egyeztetéseket kezdeményezett a cég menedzsmentjével.



A társaság az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében a létszámcsökkentést az európai acélipar rendkívül nehéz gazdasági helyzete mellett a világgazdaság lassulásával, a csökkenő kereslettel és késztermék árakkal, valamint a hatóságok és az uniós szabályozók által előírt kötelező környezetvédelmi beruházások terheivel indokolták.



Közölték: a cég a törvényi előírásoknak megfelelően tájékoztatta a Központi Üzemi Tanácsot és a szakszervezeteket a munkáltató szándékáról és Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala felé történt hatósági bejelentésről. A létszámcsökkentési folyamat 2020. december 31-ig zárul le - írták.



A tájékoztatás szerint az ISD Dunaferr Zrt. beruházások átütemezésével, a működési költségek visszafogásával, a túlóraszámok csökkentésével, átszervezésekkel és létszámstoppal is megpróbálta áthidalni a nehézségeket, de az elhúzódó iparági válság elkerülhetetlenné tette a létszámcsökkentést a társaság hosszú távú, stabil működtetése érdekében.



Mint írták, a piaci helyzet nehézségei mellett a vállalatnak már most fel kell készülnie számos - a hazai és uniós hatóságok által előírt - környezetvédelmi beruházásra és fejlesztésre, amelyek rendkívül jelentős költségterhet jelentenek majd a következő években.



Közölték: a létszámcsökkentésben érintett dolgozók számára a kollektív szerződésben biztosított szabályok szerint felajánlanak más, jelenleg betöltetlen vagy kölcsönzött munkaerő által betöltött pozíciót, ahol folytathatják a munkát a vállalat kötelékében. Amennyiben az érintettek ezt nem fogadják el, végkielégítéssel távozhatnak a vállalattól, vagy élhetnek a Dunaferr Foglalkoztatásért Acélalapítvány által biztosított lehetőségekkel - jelezték.



Az Acélalapítványhoz átkerülő munkavállalók az első 6 hónapban teljes bérüket kapják kézhez, a második 6 hónapban pedig a bér 80 százalékát, és az egyéves támogatás, adott feltételek teljesülése mellett, további egy évvel hosszabbítható. Hozzátették: az Acélalapítvány képzésekkel, tréningekkel, mentorálással, munkaügyi központ által szervezett előadásokkal, jogi tanácsadással is segít az elbocsátott dolgozóknak.



Pintér Tamás, Dunaújváros ellenzéki polgármestere szerda délután kiadott közleménye szerint felvette a kapcsolatot az ISD Dunaferr Zrt. menedzsmentjével. A cégvezetés konstruktív hozzáállásának köszönhetően ezek az egyeztetések napokon belül elindulnak, az eredményekről a polgármester tájékoztatást ígért a város lakosságának. Hozzátette: a menedzsmenttel való egyeztetést követően a szakszervezeteket is tárgyalóasztalhoz hívják, hogy a helyzetet a lehető legszélesebb körben és szakértelemmel tudják kezelni.

A polgármester bízik benne, hogy a kialakult szituációt a lehető leghamarabb a dolgozók számára megnyugtató módon rendezni tudják, és "az önkormányzat által újraindított kommunikáció az ISD Dunaferr Zrt. vezetőségével meghozza a jelen és az elkövetkező időszakban is a gyümölcsét".



Az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. a nyilvános cégadatok szerint 2017-ben 3451 dolgozót foglalkoztatott, az azt megelőző két évben 3706, illetve 4067 munkatársa volt a vállalatnak.