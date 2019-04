Gazdaság

Átadták a Magyar Turizmus Minőségi Díjakat

Huszonnyolc szálloda és tizenegy étterem kapott Magyar Turizmus Minőségi Díjat a 2018-as pályázaton, velük együtt már 104 szolgáltató, köztük 75 szálloda és 29 étterem jogosult a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által alapított védjegy használatára. 2019.04.24 00:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Szabó Áron, az MTÜ szálláshelyekért és vendéglátásért felelős igazgatója kedden Budapesten a díjátadó ünnepségen elmondta, a tavalyi pályázatra rekord számú, 41 szolgáltató jelentkezett, a 2018-as év pedig az egész turizmust tekintve is rekordévnek számított.



Az MTÜ tájékoztatása szerint a magyar kereskedelmi szálláshelyeknek tavaly 12,5 millió vendégük volt, a vendégéjszakák száma pedig csaknem elérte a 31 milliót.



Az igazgató megjegyezte, az idén újragondolják és átalakítják a díjat, a pályázatban nagy hangsúlyt kap majd az élményalapú turizmus.



Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke elmondta, míg korábban a külföldi turisták gyakran azért látogattak el Magyarországra, mert itt szerintük minden olcsó, ma már azért választják úti céljuknak az országot, mert az itt elérhető szolgáltatások, az itt található szállodák és éttermek minőséget képviselnek. Ebben a szemléletformálásban pedig nagy szerepe volt a Magyar Turizmus Minőségi Díjnak is.



A Magyar Turizmus Minőségi Díj pályázatot 2006 óta, évente hirdeti meg az MTÜ. A díj három évig érvényes, nyertese ez idő alatt jogosult a Q-logó, és a cím használatára. Az érvényességi idő alatt a díjazottaknál bármikor végezhetnek utóellenőrzést, indokolt esetben a díj vissza is vonható.