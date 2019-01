Gazdaság

Nem tervezi boltok bezárását Magyarországon a Tesco

A Tesco Magyarországon nem tervezi boltok bezárását, az áruházlánc a jövőben is folytatja az intenzív befektetést áruházaiba - közölte a Tesco-Global Áruházak Zrt. kedden.



A tájékoztatásban hangsúlyozzák: a Tesco 1995 óta van jelen Magyarországon, piacvezető és a legnagyobb privát foglalkoztató.



A Magyar Idők keddi számában írt arról, hogy Magyarországon is akadnak veszteséges Tesco-áruházak; amennyiben az üzemeltetés nem válik nyereségesebbé, a több mint kétszáz bolt egy részét bérbe adnák vagy eladnák, illetve a nettó eladóteret szűkítenék tovább a lap szerint. A Magyar Idők azt is írja, hogy a 16 ezres dolgozói állományt tovább karcsúsítanák Magyarországon.