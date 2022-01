Djokovic szurkolói rendőrökkel csaptak össze

A hétfői bírósági meghallgatáson az illetékesek úgy határoztak, hogy Novak Djoković elhagyhatja az idegenrendészeti őrizetet Ausztráliában, visszakaphatja a papírjait, a vízumát, amivel beléphet az országba, ahová az Australian Openre érkezett. Djokovic mindenképp indulni akar a versenyen, már a pályáról üzent.

A szerb klasszis esete igencsak megosztotta a szurkolókat, sokak szerint nem lett volna szabad beengedni az országba oltatlanul, mások viszont a pártján állnak és hogy biztosítsák támogatásukról, az utcára is vonultak. Ám akkora felfordulást csaptak, hogy rendőröket küldtek a megfékezésükre. A tüntetőket paprika spray-vel fújták le, miután nem lehetett békés eszközökkel feloszlatni a tiltakozást.

Tension rises in Melbourne as Novak Djokovic supporters clash with the police 😳🚓#AusOpen pic.twitter.com/5WTRvFUaU4