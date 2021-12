Labdarúgás

Nemzetek Ligája - A magyarok együtt az Európa-bajnok olaszokkal

A magyar labdarúgó-válogatott az Európa-bajnok olasz csapattal is azonos csoportba került a Nemzetek Ligája 2022/23-as idényének csütörtöki sorsolásán. A meccs Marco Rossi szövetségi kapitány miatt kifejezetten pikánsnak ígérkezik, mert így a szakvezető kétszer is saját hazája ellen irányítja majd a magyar nemzeti együttest.



A másik két ellenfél "ismerős" lesz a magyarok számára, mivel az Eb-ezüstérmes angolokkal idén a világbajnoki selejtezők során, míg a németekkel a nyári Európa-bajnokságon szerepeltek azonos négyesben. A szigetországiak Budapesten 4-0-ra nyertek szeptemberben, de egy hónappal később a londoni Wembley Stadionban 1-1-es döntetlen született. A németek elleni Eb-mérkőzés 2-2-es döntetlennel zárult Münchenben, ahol így a hazaiak örülhettek a továbbjutásnak, a magyarok pedig a bravúros pontszerzés ellenére kiestek, de csak néhány percen múlt a sikerük, ugyanis a Nationalelf a 84. percben egyenlített másodjára.



A csoportküzdelmek során a magyar válogatott első hazai összecsapását zárt kapuk mögött kénytelen lejátszani. A büntetést még a részben budapesti rendezésű Eb-n tapasztalt diszkriminatív szurkolói megnyilvánulások miatt kapta a magyar szövetség, amely fellebbezett az eredetileg kettő plusz egy felfüggesztett mérkőzésre szóló büntetés ellen, s így lett végül 1+1 zárt kapus meccs a jogerős ítélet.



A címvédő és világbajnok francia válogatott Dániával, a vb-ezüstérmes Horvátországgal, valamint Ausztriával került azonos kvartettbe.



Az első négy fordulót június 2. és 14. között rendezik, míg az utolsó két körre szeptember 22. és 27. között kerül sor. Az A divízióból a négy csoportgyőztes a négyes fináléban szerepelhet a végső sikerért, míg a négy csoportutolsó kiesik a másodosztályt jelentő B divízióba.



A Nemzetek Ligája alapján ezúttal is ki lehet jutni majd a 2024-es, németországi Eb-re - ahogy a magyarok is tették -, de ennek pontos kritériumait még nem közölte az UEFA. Várhatóan még a sorozat júniusi rajtja előtt megszületik erről a határozat.

A Nemzetek Ligája 2022/23-as idényének csoportbeosztása:

A divízió:

1. csoport: Franciaország, Dánia, Horvátország, Ausztria

2. csoport: Spanyolország, Portugália, Svájc, Csehország

3. csoport: Olaszország, Németország, Anglia, MAGYARORSZÁG

4. csoport: Belgium, Hollandia, Lengyelország, Wales

B divízió:

1. csoport: Ukrajna, Skócia, Írország, Örményország

2. csoport: Izland, Oroszország, Izrael, Albánia

3. csoport: Bosznia-Hercegovina, Finnország, Románia, Montenegró

4. csoport: Svédország, Norvégia, Szerbia, Szlovénia

C divízió:

1. csoport: Törökország, Luxemburg, Litvánia, Feröer-szigetek

2. csoport: Észak-Írország, Görögország, Koszovó, Ciprus/Észtország

3. csoport: Szlovákia, Fehéroroszország, Azerbajdzsán, Kazahsztán/Moldova

4. csoport: Bulgária, Észak-Macedónia, Georgia, Gibraltár

D divízió:

1. csoport: Liechtenstein, Kazahsztán/Moldova, Andorra, Lettország

2. csoport: Málta, Ciprus/Észtország, San Marino