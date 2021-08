Sport

Egy szál törölközőben tartott sajtótájékoztatót a belga focicsapat edzője - videó

Az ígérte a játkosának, ha a csapat továbbjut az Európa Ligában, akkor meztelenül megy a sajtótájékoztatóra.



Az Európa Ligában a főtáblára jutásért játszottak csütörtökön. A belga Antwerp a ciprusi Omoniát fogadta, amely az első meccsen 4-2-re legyőzte a riválisát. Mivel már megszűnt az idegenben rúgott gól, így legalább hárommal kellett volna nyerni az Antwerpnek - írja a Blikk.



"Az egyik játékosom, Rudi Cossey a meccs előtti este odajött hozzám, és azt mondta: Edző, 3-0-ra nyerünk és továbbjutunk. Azt válaszoltam. Oké, ha ez összejön akkor ruha nélkül fogok a sajtó elé kiállni. Igaz, csak tizenegyesekkel jött a siker, de állom a szavam, ezek a képek most biztosan körbejárják a világot" - mondta nevetve Priske.



A dán edző a csapatot is dicsérte, amely rendes játékidőben ledolgozta a kétgólos hátrányt. A hosszabbításban már nem esett gól, majd a büntetők során a ciprusiak háromszor is hibáztak, míg a belgák csak egyszer.



Ezzel az Antwerp az Európa Liga főtáblájára került.

De voltallige sportieve staf lachend op de achtergrond. #antwerp pic.twitter.com/YtUcqqbOHT — David Van den Broeck (@david_vdb) August 26, 2021