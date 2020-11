Sport

Támadás Griezmann autója ellen

Az FC Barcelona néhány fanatikus szurkolója rátámadt Antoine Griezmann autójára, miközben a katalán futballcsapat francia világbajnok csatára távozóban volt a klub edzőközpontjából.



A Marca spanyol sportnapilap videós beszámolója szerint a drukkerek egy csoportja pénteken körbevette Griezmann kocsiját, többen ütögették annak oldalát és ablakait, és harsányan azt követelték, hogy a játékos tanúsítson "több tiszteletet" az együttes vezéralakjával, Lionel Messivel szemben.



A pénteki eset egy nappal az után következett be, hogy a klub elnöki posztjának egyik várományosa, Victor Font úgy nyilatkozott: Griezmannt nem kellett volna szerződtetni.



A francia támadóval szembeni hangulatkeltésben jelentős szerepe volt korábbi ügynökének, Eric Olhats-nak, aki a France Football magazinnak azt mondta: a tavaly nyáron igazolt Griezmann "komoly problémákkal küzdő klubba érkezett, ahol Messi irányít mindent, császár és uralkodó is, aki nem nézte jó szemmel Antoine érkezését".



Ugyanakkor Ronald Koeman, a Barcelona holland vezetőedzője többször is cáfolta, hogy a két sztár között súrlódások lennének, és legutóbb pénteken minősítette a Messi és Griezmann konfliktusáról szóló híreket "ostoba pletykának".