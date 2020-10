Sport

Bajnokok Ligája: Ronaldóékkal és Messiékkel is megküzd a Fradi

A 25 év után főtáblás Ferencváros a Juventus, az FC Barcelona és a Dinamo Kijev csapatával került azonos csoportba csütörtökön a labdarúgó Bajnokok Ligája nyoni sorsolásán.

A magyar bajnokot a negyedik kalapból utolsóként húzták ki, addigra pedig már csak a G csoportban maradt hely, ami azt jelentette, hogy a zöld-fehéreknek az elmúlt bő évtized két legnagyobb sztárjának, Cristiano Ronaldónak és Lionel Messinek a csapatával is meg kell küzdeniük. Az ötszörös aranylabdás portugál támadó által fémjelzett olasz bajnok eddig kétszer, míg a hatszoros aranylabdás argentin játékmester által vezetett katalán együttes ötször diadalmaskodott a legrangosabb európai kupasorozatban. Az elmúlt idény viszont mindkét gárda számára csalódást keltő volt a korai BL-búcsú miatt, ugyanis a torinóiak már a nyolcaddöntőben kiestek, míg a barcelonaiak történetük egyik legsúlyosabb, 8-2-es vereségével estek ki a negyeddöntőben.



A Ferencváros ukrán vezetőedzőjének, Szerhij Rebrovnak viszont minden bizonnyal éppen a harmadik ellenféllel, a Dinamo Kijevvel vívott párharc lesz a legpikánsabb, mivel nemcsak hazája képviselőjével találkozik, hanem egyben korábbi klubjával, melyben 1992 és 2000, illetve 2005 és 2008 között futballozott. Ráadásul Rebrov az edzői pályafutását is a Dinamónál kezdte, majd a szamárlétrát végigjárva, 2014 és 2017 között első vezetőedzői megbízatását is ott töltötte, munkásságát pedig két-két bajnoki cím és kupagyőzelem fémjelezte. Az ukrán ezüstérmes és kupagyőztes tavaly az Európa-liga csoportkörében búcsúzott a Ferencvároshoz hasonlóan.



"Hihetetlen ez az egész, minden idők talán két legjobb futballistája ellen játszhatunk, és bízom benne, hogy a harmadik helyet valahogy el tudjuk csípni" - nyilatkozta az M4 Sportnak a sorsolás után Botka Endre, a Ferencváros magyar válogatott hátvédje.



"Nagyon várom a találkozókat, mert ez mindannyiunk számára nagy élmény lesz, egyfajta tanulási folyamat és teszt, melynek során bízom benne, hogy meg tudjuk állni a helyünket" - mondta az M4 Sport közvetítésében Dibusz Dénes, az FTC kapusa.



A Ferencváros riválisai közül kettővel már összecsapott, ráadásul története talán két legfontosabb mérkőzését vívta ellenük: 1965-ben a Juventust 1-0-ra legyőzte a Vásárvárosok Kupájának fináléjában, míg az 1975-ös KEK-döntőben 3-0-ra kikapott a Dinamo Kijevtől.



A Juventus alelnöke, Pavel Nedved a torinói klub honlapján úgy fogalmazott: számukra feltérképezetlen a magyar együttes, mivel nem rendszeres BL-résztvevő.



"A magyar futballt ismerve azonban biztos vagyok benne, hogy több tehetséges játékossal rendelkeznek, és nekünk minden mérkőzésen óvatosnak kell lennünk. A Bajnokok Ligájában mindig minden ellenfél okozhat nehézségeket" - fogalmazott a játékosként 2003-ban aranylabdás korábbi cseh klasszis.

A további magyar érdekeltségű csapatok közül a Szoboszlai Dominiket foglalkoztató Salzburg a címvédő Bayern Münchennel, az Atlético Madriddal és a Lokomotiv Moszkvával került azonos kvartettbe, míg a Willi Orbánt és Gulácsi Pétert soraiban tudó RB Leipzig a Manchester Uniteddel, a Basaksehirrel és az előző kiírásban döntős Paris Saint-Germainnel találkozik, amelyben Lőw Zolt a másodedző.



A BL hat fordulóját október 20-21-én, 27-28-án, november 3-4-én, 24-25-én, december 1-2-án és 8-9-én rendezik. A csoportokból az első kettő jut a nyolcaddöntőbe, a harmadik helyezettek pedig átkerülnek az Európa-liga egyenes kieséses szakaszába.

A labdarúgó Bajnokok Ligája csoportjai:

A csoport:

Bayern München (német), Atlético Madrid (spanyol), Salzburg (osztrák), Lokomotiv Moszkva (orosz)

B csoport:

Real Madrid (spanyol), Sahtar Donyeck (ukrán), Internazionale (olasz), Borussia Mönchengladbach (német)

C csoport:

FC Porto (portugál), Manchester City (angol), Olimpiakosz (görög), Olympique Marseille (francia)

D csoport:

FC Liverpool (angol), Ajax Amsterdam (holland), Atalanta (olasz), Midtjylland (dán)

E csoport:

Sevilla (spanyol), Chelsea (angol), Krasznodar (orosz), Rennes (francia)

F csoport:

Zenit (orosz), Borussia Dortmund (német), SS Lazio (olasz), Club Brugge (belga)

G csoport:

Juventus (olasz), FC Barcelona (spanyol), Dinamo Kijev (ukrán), FERENCVÁROS

H csoport:

Paris Saint-Germain (francia), Manchester United (angol), RB Leipzig (német), Basaksehir (török)