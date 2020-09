Vitorlázás

Berecz Zsombor aranyérmes a Finndingi Eb-n!

Berecz Zsombor nyerte a vitorlázó Finndingi Európa-bajnokságot, amely vasárnap ért véget a lengyelországi Gdyniában.



A tokiói olimpiai kvótával már rendelkező magyar sportoló az egy héttel ezelőtt kezdődött verseny utolsó előtti napján, szombaton állt az élre. A kontinensviadal honlapja szerint a vasárnapi első futamban nyolcadik lett, ezzel behozhatatlan előnyre tett szert. Az utolsó futamban a 24. helyen végzett, ami a leggyengébb eredménye volt, így ezt nem vették figyelembe a végelszámolásnál. Berecz 53 helyezési ponttal végzett az élen.



A magyar szövetség beszámolója szerint 27 nemzet hetven vitorlázója indult az osztály nyílt, a tengerentúli versenyzők számára is nyitott kontinensviadalán.



Berecz szinte folyamatosan a legjobb tíz között végzett, ennek is köszönhette, hogy a legutolsó futam már tét nélküli volt számára. Sokáig a brit Giles Scottal és a spanyol Alejandro Muscattal volt harcban az Európa-bajnoki címért, de utóbbi sokat hibázott a hajrában, így lecsúszott a dobogóról. Scott ezüstérmes lett, a dobogó alsó fokára pedig az U23-as spanyol Joan Cardona Méndez állhatott fel, aki ezzel megnyerte a fiatalabb korosztály versenyét.



Berecz 2018-ban világbajnok volt Finndingiben, 2016-ban és 2019-ben Európa-bajnoki ezüstérmet nyert, tavaly pedig megnyerte az olimpiai tesztversenyt.



"Nem lehet szavakba önteni azt a boldogságot, amit érzek. Elképesztően nehéz verseny volt, nagyon koncentráltan kellett vitorlázni az összes futamban" - idézi a magyar szövetség sajtóközleménye Berecz Zsombort.



A győztes hozzátette, annak köszönheti a sikert, hogy a legkiegyensúlyozottabban tudta a jó eredményeket szállítani az izgalmas versenyen, amelyen nagyon nehezek voltak a körülmények.



"Kicsit olyan volt, mint amikor Agárdon versenyzünk. Hatalmas hullámok és forgolódó szél. Körülbelül hatvanévesnek érzem magam, annyira elfáradtam. Fizikailag is rendkívül megterhelő versenyen vagyok túl" - nyilatkozta.



Berecz megemlítette, hogy az utolsó futam már tét nélküli volt számára, csupán edzésnek fogta fel, és úgy ment körbe a pályán, hogy senkit ne zavarjon.



A mezőnyben ott volt Németh Domonkos is, aki a 31. helyen végzett, az U23-as mezőnyben pedig negyedik lett.



Miután a nemzetközi osztályszövetség törölte az októberre tervezett világbajnokságot, így az Európa-bajnokság maradt az egyetlen nagy nemzetközi verseny az idei évben.