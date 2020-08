Botrány

Közel egy évnyi csendet tört meg Borkai Zsolt - elmondta, milyen életet él a botrány után

A világtól elvonultan él, őstermelőként dolgozik a birtokán Borkai Zsolt, volt győri polgármester, aki 10 hónap után – megtörve a csendet – az otthonában fogadta a Blikket.



Az egykori politikus kisimult arccal nyitott ajtót a riporternek, ami arról árulkodott, mintha teljesen elengedte volna az országos botránnyal tarkított múltját. Mint kiderült, rögös út vezetett idáig.



Mint elmondta: "Őstermelő vagyok, vannak birkáim, lovaim, csirkéim, folyamatosan foglalkozni kell velük. Korán reggel kelek, megetetem az állatokat, de szőlőt is termesztek, a metszéstől a permetezésig mindent én csinálok" – mesélte büszkén.



Mint mondta, a múltat lezárta, amúgy is súlyos árat fizetett érte. Borkai nem tagadta, hogy a fiatal lányokkal való közösülést bemutató felvételek után mélyponton volt, sokáig ki sem mozdult a házából, mostanában is csak a barátaival találkozik néha. Már vállalkozása sincs, és a lánya is eladta a cégét.



"Azt hiszem, a sportolói múltam miatt tudtam ezt túlélni, de nem hiányzik már a közélet, teszem a dolgom, az élet megy tovább" – summázta.



Arra a kérdésre, tisztára lehet-e még mosni egy ilyen történet után a Borkai nevet, úgy felelt: "Nincs ilyen célom. Az olimpiai bajnoksággal nagyon sok mindent letettem az asztalra. Ez már az enyém, senki nem fogja tudni elvenni. Nem foglalkozom mással, csak magammal és a családommal."



A magánéletére kitérve Borkai arról is beszélt, hogy megviselték a házasságát a történtek. "A feleségemmel újra kellett írnunk a kapcsolatunkat, de hála istennek, ő is vevő volt rá. Jól megvagyok a bőrömben, de ehhez kellett a család nagy segítsége és összezárása is. Elkövettem egy hibát, de az vesse rám az első követ, aki életében nem követett el hibát" – mondta. A horvát nyomozástól nem tart, mint mondta, sosem drogozott és nem volt korrupt sem.



Bár az interjú során gyakran megemlítette, hogy mennyire jól érzi magát most, a Blikk rákérdezett arra, visszatérhet-e bármikor még a közéletbe? "Soha ne mondd, hogy soha. De most azt tudom mondani, nem tervezek ilyesmit" – válaszolta.