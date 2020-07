Sport

Mezítláb, pizsamában üldözte a kerékpártolvajokat a magyar versenyző

Filutás Viktor ébersége hiúsította meg, hogy ellopják a Szebeni Körversenyre készülő Giotti Victoria csapatának összes kerékpárját. 2020.07.21 11:14 ma.hu

Az olasz Giotti Victoria magyar versenyzője, Filutás Viktor vette észre, hogy ismeretlenek megpróbálják ellopni a csapat kerékpárjait - írja a velo.hu. A Szebeni Körversenyre készülő csapat a Nagyszebenhez közeli Nagydisznódon töltötte az éjszakát a hétfői edzés után, Filutás a furcsa zajokra ébredt fel.



"Hajnali fél négy körül egy furcsa dörömbölésre ébredtem, monoton dörömbölésre, amiről fogalmam sem volt, hogy mi lehet. Aztán kintről egy hátsókerék kattanását hallottam meg, mivel a szobám ablaka éppen a hotel bejárata felett van. Kinéztem, hogy honnan jöhet a hang, amikor láttam, hogy két furcsa külsejű ember sétál visszafelé."



A magyar versenyző kirohant a szobájából és elkezdett kiabálni a csapattársainak, hogy lopják a kerékpárjaikat. A betörők is meghallották a kiabálást, ezért menekülőre fogták. Filutás mezítláb, pizsamában vette őket üldözőbe, egy murvás, köves részen el is esett a vízelvezető árokban. Végül a közeli erdőben találták meg a bicikliket, öt lett meg, néhány darabot sikerült elvinniük a betörőknek. A Szebeni Körversenyt július 23. és 26. között rendezik, Filutás csapata az augusztus végi Tour de Hongrie-n is rajthoz áll majd.