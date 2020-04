Koronavírus

MVSZ: május közepétől lehet tervezni a hazai vívóélet újraindulását

Ha kedvezően alakulnak a körülmények, május közepétől lehet tervezni a hazai vívóélet újraindulását, akkortól kezdődhetnek el első lépésként a hagyományos edzések a klubokban. 2020.04.25 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Tamás Henriette, a Magyar Vívó Szövetség (MVSZ) főtitkára a hunfencing.hu oldalon megjelent interjúban úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi helyzetben kockázatos és felesleges is lenne konkrétumokkal dobálózni, biztosan megvárják, illetve követik majd a kormányrendeleteket.



Közel másfél hónapja állt le itthon a vívóélet, a szövetség elnökségének döntése alapján jelenleg a válogatott edzések szünetelnek, a vívókat a testület arra kérte, hogy vonuljanak önkéntes házi karanténba.



"Ha a körülmények úgy alakulnak, május közepe felé lehet változás" - mondta a főtitkár, hozzátéve, hogy lépésről lépésre történhet majd meg a visszatérés, először a klubokban kell ismét elindulnia az életnek. "Mindenki várja az újrakezdést, de türelmesnek kell lennünk még egy ideig" - hangsúlyozta.



Az MVSZ helyzetét illetően úgy fogalmazott, abból a szempontból szerencsések, hogy az év első három hónapjában valamennyi állami támogatásról szóló megállapodást aláírták, így most csak átcsoportosításokról kell beszélniük.



"Ugyanakkor a megváltozott körülmények között húsz százalékkal csökkentették a sportfejlesztési támogatást, tehát új költségvetést kell készítenünk, és azt majd az elnökségnek el kell fogadnia. Ez ebben a helyzetben természetes, a versenyeztetés, az edzőtáborok, a felkészülés teljesen átalakul, idén nem lesz olimpia, más világversenyek is elmaradhatnak, minden megváltozik, és még nem is tudjuk, hogy pontosan miként" - folytatta.



A főtitkár elmondta még, hogy ezekben a napokban készítik elő az új költségvetést, majd hozzátette, hogy a béreket és a fizetéseket ez nem érinti, valamennyi sportoló, illetve sportszakember továbbra is megkapja az őt illető járandóságát.



Szóba került az is, hogy a szövetség az országos bajnokságokat valamennyi korosztály számára meg szeretné rendezni az idén, diákolimpiát viszont erre az évre nem tervez.



"Ahogy főtitkár asszony is mondta, májusban kezdjük el a tervezését az újraindításnak. Folyamatos kapcsolatban vagyunk a nemzetközi szövetséggel, azt a megerősítést várjuk a kormányzattól és a nemzetközi vezetőségtől is, hogy mikor lehet itthon és külföldön biztonsággal versenyeket rendezni" - nyilatkozta az M4 Sportnak Csampa Zsolt, az MVSZ elnöke.



Elmondta, hogy a versenyzők önkéntes karanténban otthon készülnek, de edzőik előírásai alapján, és odafigyelnek a mentális állapotukra is.



"Nyilván egy ilyen váratlan helyzet különleges kezelést igényel, miután az eddigi pörgős élet helyett most a négy fal között vagy a kertben élnek" - fogalmazott.



Csampa Zsolt kifejtette, hogy folyamatos az egyeztetés a nemzetközi szövetséggel és más országok sportági szövetségeivel, s ezek alapján az olimpiai kvalifikációból hátralévő versenyeket - felhozó viadalok után - legkésőbb az idei év végéig megrendezhetik. Az Európa-bajnokság lebonyolítására ugyanakkor kevés esélyt lát.

Azzal kapcsolatban, hogy húsz százalékkal csökkentették a sportfejlesztési támogatást, az elnök hangsúlyozta: a rendkívüli helyzetben mindenkinek "amit tud, bele kell tennie", szerinte az illetékesek bölcs és korrekt döntést hoztak.