Három pozitív magyar doppingeset volt idén

Mindhárom esetben még zajlik az eljárás, mivel a koronavírus-járvány miatt jelenleg a meghallgatásokat is csak online lehet megszervezni.

A Magyar Antidopping Csoport (MACS) vezetőjének tájékoztatása szerint idén már három magyar sportoló doppingmintája bizonyult pozitívnak.



Tiszeker Ágnes az M4 Sportnak elmondta, mindegyik pozitív mintavétel március 11-e előtt történt, mindhárom esetben még zajlik az eljárás, mivel a koronavírus-járvány miatt jelenleg a meghallgatásokat is csak online lehet megszervezni.



Pénteken került nyilvánosságra, hogy pozitív lett a doppingtesztje egy magyar vízilabdázónak, aki nem tagja a válogatottnak. Az érintett pólós nevét nem hozzák nyilvánosságra, mivel még a meghallgatása sem történt meg.



"Egyelőre egy pozitív A mintáról beszélünk, azt sem tudjuk, hogy kéri-e a B mintát" - fogalmazott Tiszeker Ágnes.



A MACS vezetője hozzátette, a vízilabda nem tartozik a doppingérzékeny sportágak közé, csapatsportágban jellemzően valamilyen kábítószer használatát szokták kimutatni a pozitív tesztek, amelyet nem a sportteljesítménnyel összefüggésben vett magához a vétkes. Amennyiben a sportoló bizonyítani tudja, hogy nem a sportteljesítményével összefüggésben használta az enyhébb kategóriába tartozó tiltott szert, akkor lehet enyhíteni a büntetésen.



"Ha mondjuk marihuánát fogyasztott, ami elég gyakran előforduló tiltott szer, akkor a doppingvétséget megállapítják, valamilyen büntetést ki is szabnak, de közel sem négy évről beszélünk, akár egy év alatti büntetéssel is meg lehet úszni" - tette hozzá.



Tiszeker Ágnes elmondta, hogy bár a kokaint is inkább stresszoldásra, nem pedig teljesítményfokozásra használják egyes sportolók, ez a szer a "nagyágyúk" közé tartozik a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) tiltólistáján, azaz négyéves eltiltás az alapbüntetés.



A három idei pozitív mintával kapcsolatban a MACS első embere kijelentette, azok egyedi esetek, nincs szervezeti összefüggés közöttük.



"A mintavételkor még úgy volt, hogy lesz olimpia nyáron. Ilyenkor sokkal nagyobb a csábítás, van, aki elkeseredik, van, aki mindenáron formát akar időzíteni, sok oka lehet annak, hogy valaki tiltott szerhez nyúl" - jelentette ki Tiszeker Ágnes.