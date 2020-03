Járvány

Koronavírus - Az MLSZ felfüggeszti valamennyi versenyprogramját

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöksége - a hatóságok döntésével összhangban - azonnali hatállyal felfüggesztette a szövetség valamennyi szervezett versenyprogramját és képzési eseményét átmeneti időre. 2020.03.16 15:17 MTI

Sipos Jenő, az MLSZ szóvivője hétfőn a szervezet Facebook-oldalán közzétett videoüzenetben elmondta, hogy az MLSZ vezető testülete "valamennyi labdarúgó-mérkőzés lejátszását felfüggesztette, beleértve az NB I-es mérkőzéseket is".



"Azt kértük a kluboktól, hogy ebben az időszakban tekintsenek el az edzések megtartásától és látogatásától, teremtsék meg a feltételeit annak, hogy a játékosok, stábtagok otthon maradhassanak" - mondta Sipos Jenő.



Emlékeztetett rá, hogy a koronavírus-járvány miatt az MLSZ már korábban is hozott meg döntéseket: elhalasztott egy nagy létszámú edzői konferenciát, az utánpótlás csapatok nem utaztak el külföldre és az MLSZ sem rendezett utánpótlás tornákat, a kormány döntésével összhangban zárt kapus mérkőzéseket rendelt el, továbbá felfüggesztette az utánpótlás bajnoki mérkőzések lejátszását "a legfontosabb cél, mindenki egészségének a megóvása érdekében".



"Reméljük, hozzájárulunk ahhoz, hogy a járvány ne terjedjen tovább. Ebben kérjük a megértését a játékosoknak, az edzőknek és természetesen a szurkolóknak is" - tette hozzá.



Az OTP Bank Liga 33 fordulójából eddig 25-öt játszottak le, a Merkantil Bank Liga NB II-ből pedig még tíz kör van hátra. Előbbiben eredetileg május 16-án, utóbbiban egy nappal később lett volna az utolsó játéknap.