Labdarúgás

UEFA - Európa-liga döntőt rendeznek a Puskás Arénában

A végrehajtó bizottság amszterdami döntése sporttörténelmi jelentőségű, mivel Magyarországon korábban még sosem rendeztek egymeccses döntőt egyetlen férfi nemzetközi kupasorozatban sem.



Az El fináléjának 2022. május 18. vagy május 25. a tervezett dátuma.



A magyar szövetség (MLSZ) honlapjának beszámolója szerint a pályázati felhívást a nemzeti szövetségek 2019. május 31-én kapták meg, majd a pályázati kiírást július 5-én. A benyújtás határideje 2019. október 28. volt.



"A pályázat elkészítése során a szövetség együttműködött a kormányzat különböző szintjeivel, a Puskás Aréna vezetésével, a fővárosi önkormányzattal, közlekedési társaságokkal, szállodákkal, turisztikai szolgáltatókkal és más területek szakértőivel is" - olvasható az MLSZ írásában.



Magyarország az utóbbi években több rangos európai futballeseménynek is elnyerte a rendezését: 2019-ben női Bajnokok Ligája-döntő színhelye volt a Groupama Aréna, idén a férfi Európa-bajnokság három csoportmérkőzésére és egy nyolcaddöntőjére kerül sor a Puskás Arénában, 2021-ben pedig Magyarország társrendezője lesz az U21-es kontinensviadalnak.



Az UEFA vezető testülete további négy döntő helyszínét is kijelölte: a női BL aranycsatáját 2022-ben Torino, 2023-ban Eindhoven rendezheti, míg a férfi Szuperkupa-mérkőzésnek 2022-ben Helsinki, egy évvel később pedig Kazany ad otthont.