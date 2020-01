Gyász

Kobe Bryant emlékére 'átneveztek' egy New York-i metrómegállót

A vasárnap helikopterbalesetben elhunyt kosárlabdasztár tiszteletére a Fifth Ave/Bryant Park megálló nevében leragasztották a felirat első részét és egy saját gyártású Kobe táblával Kobe Bryant Parkká nevezték át a megállót hétfőn, minden bizonnyal ideiglenesen - írta a businessinsider.com.



A fotót közzétették a közösségi média felületein.



A Los Angeles Lakers egykori játékosa 13 éves lányával, Giannával és hét másik utassal szenvedett helikopter-balesetet a kaliforniai Calabasasban. Az esetet senki sem élte túl.



Az országban több helyszínen is megemlékeztek a 41 éves NBA-ikonról. New Yorkban a Madison Square Garden például lila és arany színeket öltött, a Los Angeles Lakers csapatának színeit. A New York Knicks és a Brooklyn Nets egymás elleni meccsét pedig egyperces néma megemlékezéssel kezdte.

this made me smile pic.twitter.com/alz0auvEC6 — Jamie Stelter (@JamieStelter) 2020. január 27.