Vitorlázás

Finndingi-vb - Berecz Zsombor bronzérmes

hirdetés

A címvédő a harmadik helyről kezdte meg az éremfutamot, és az már a pénteki versenynapon eldőlt, hogy nem végezhet az élen, mert az új-zélandi Josh Junior előnye behozhatatlan. Az ezüst viszont még elérhető volt, de ez egy pont híján végül nem jött össze neki. A 33 éves Berecz az eredménybe duplán számító szombati versenyben második lett, az előtte álló Nicolas Heiner pedig harmadik, ezért négy, illetve hat pont járt, így a holland összetettben egyet megőrzött előnyéből.



A hunsail.hu beszámolója szerint viharos szélben, hatalmas hullámok hátán zajlott az éremfutam, melyben viszonylag egyszerre indult el a tíz hajóból álló mezőny. Az első krajcbójánál nagy volt a tülekedés, Heiner fordult elsőnek, Berecz pedig ötödiknek jött. A magyar vitorlázó a második krajcszakasznál elszakadva a mezőnytől balra tartott, ezzel jelentősen javított helyzetén. Csakhamar a második helyen haladt, a holland pedig ekkor már harmadik volt, de az ezüstéremhez kettővel kellett volna őt megelőzni, ami végül a hátszeles részben nem sikerült. Az éremfutamot az ausztrál Jake Lilley nyerte.



"Fantasztikus volt. Erre építették ezt a hajót, meg minket. Nagyon kevés hajóosztály van az olimpián, amelyik képes arra, hogy ilyen körülmények között meg lehessen vitorlázni. A Finn az ilyen" - nyilatkozott Berecz a hazai szövetség oldalán.



Mint mondta, vannak olyan szinten, hogy ezt a szelet tudják kezelni, úgyhogy folyamatosan tisztában volt vele, ki, hol, merre tart.



"Amikor másodiknak értem föl, az ausztrál vezetett és mögöttem volt a holland, a hátszél elején elkezdtem mindent beleadni. Aztán egyszer volt egy necces szituáció, a hajóm megmerült, egy kicsit lefúrt a víz alá. Akkor hátranéztem és elgondolkodtam, hogy megéri-e mindent kockáztatni azért, hogy második legyek, vagy biztonságban lemegyek és biztosan megvan a harmadik hely. Most először volt az, hogy nem akartam mindent egyszerre. Ha az aranyéremről lett volna szó, akkor mindent megteszek, gondolkodás nélkül beleállok az utolsó hátszélbe, de így most a biztosra mentem és borzasztóan örülök" - összegzett a magyar bronzérmes.



Berecz nem kezdte jól az ausztráliai vb-t, az első futamban 23. lett. Végül ezt az eredményt ejtette ki, de így is benn maradt az összesítésében két tízen kívüli helyezés, míg az előtte végző hollandnak és a győztes Josh Juniornak egy sem. Új-zélandi versenyző először nyerte meg a hajóosztály világbajnokságát.



A tokiói olimpiára készülő Berecz a 2018-as vb-aranyérme után idén augusztusban az előolimpián is győzött



A világbajnokságon 60 vitorlázó indult.



A végeredmény:

1. Josh Junior (új-zélandi) 44 pont (összes: 60)

2. Nicholas Heiner (holland) 52 pont (65)

3. Berecz Zsombor 53 pont (76)