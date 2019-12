Autósport

Szilveszter-rali - Nemzetközi sorozat része lesz 2020-tól a verseny

Jövőre már a nemzetközi Alpok-Adria Rali Kupa (AARC) versenysorozatának része lesz a Szilveszter-rali, melyet az idén december 27. és 29. között, immár 21. alkalommal rendeznek meg a Hungaroringen és környékén. 2019.12.14 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A szervezők közleménye szerint az idei viadal egyfajta főpróbája a jövő évi futamnak, amely az AARC 2020-as idényének nyolcadik, utolsó versenye lesz.



Az AARC első szezonja 2010-ben volt, az idén 30 csapat vett részt a sorozat hét fordulóján, jövőre pedig már négy országban rendeznek versenyt.



Oláh Gyárfás, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) elnöke azt mondta, a Szilveszter-rali az elmúlt 21 évben elvégzett munka gyümölcseként szerzett nemzetközi minősítést.



"Nagy gratuláció jár ezért a szervezői csapatnak, és biztos vagyok abban, hogy a mostani verseny is tökéletesen sikerül. Ehhez pedig mind a szövetség, mind pedig jómagam minden segítséget megadunk" - jelentette ki az MNASZ elnöke.



Oláh Gyárfás szerint a Szilveszter-rali "mindig is a magyar ralisport egyik ékköve" volt, amely azért is nagyon fontos eseménye a hazai autósportnak, mert "szinte az összes szakág képviselőit meg lehet találni az indulók között".